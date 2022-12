Un regalo GIGANTE: la friggitrice ad aria XXXL per un Natale top

Una friggitrice ad aria 8 in1 da 12 litri, 10 accessori inclusi, 8 programmi e funzionalità infinite: scopri questo super elettrodomestico su Amazon.

Una friggitrice ad aria 8 in1 da 12 litri, 10 accessori inclusi, 8 programmi e funzionalità infinite: scopri questo super elettrodomestico ad un prezzo top di gamma e fai felice chiunque adori cucinare.

Di usare la friggitrice ad aria non ci si stanca mai; non a caso, è stato dichiarato come l’elettrodomestico da cucina più cercato e acquistato di tutto l’anno. In effetti, la friggitrice ad aria è una vera e propria genialata, e in questa versione XXXL riuscirai a soddisfare tutti i membri della tua famiglia con pranzi e cene luculliane grazie ai 3 strati che cucinano contemporaneamente tante pietanze differenti! Oltre alla frittura ad aria, questo elettrodomestico cucina arrosto, al forno, riscalda e ha anche la funzione disidratazione, con 8 programmi di cottura preimpostati e controllo della temperatura regolabile fino ai 200°.

All’interno della confezione troverai, oltre al manuale di utilizzo, anche cestello rotante, cestello per frittura, 3 griglie per flusso d’aria, leccarda, set spiedini e girarrosto completo e guanto da forno.

Timer regolabile ed esclusiva funzione “disidratatore”

La friggitrice ad aria XXXL ha un timer regolabile fino a 60 minuti e comprende l’esclusiva funzione “disidratatore”, che disidrata il cibo al fine di preparare spuntini sani, senza additivi e senza conservanti (come ad esempio mele essiccate). Per ottenere un cibo disidratato, la cottura va da un minimo di 2 ore ad un massimo di 24.

Cosa aspetti? Acquista ora la friggitrice ad aria XXXL Jago per friggere ad aria, arrostire, cuocere al forno, riscaldare e disidratare il cibo. Tua su Amazon a sole 162€ e con tantissimi accessori aggiuntivi come il cestello per patatine fritte perfette, il guanto da forno, i ripiani, il cestello per i fritti, lo spiego del girarrosto e tanto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.