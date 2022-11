Friggitrice ad aria XL: cucina piatti leggeri e gustosi

Piatti sani e al tempo stesso gustosi? Sembrerà impossibile ma non lo è affatto. Oggi è possibile coniugare gusto e cucina leggera grazie alla friggitrice ad aria XL Sincreative. È ora disponibile su Amazon con il 16% di sconto.

La friggitrice ad aria, in acciaio inossidabile, con una potenza di 1700 Watt e una capienza di 5,5 libri diventerà sicuramente il tuo elettrodomestico preferito nel giro di pochi giorni. Con questa friggitrice potrai grigliare, cuocere, arrostire o friggere praticamente qualsiasi cosa. Dalle patatine fritte alla pizza, dal pollo alle bistecche, e anche preparare torte.

Perché comprare la friggitrice ad aria XL Sincreative?

La frittura da sembra esorcizzata diventa amica della dieta. La friggitrice ad aria XL Sincreative è, difatti, progettata per portare in tavola un fritto leggero ma al tempo stesso gustoso e anche facile da digerire.

Consente di cuocere i cibi in maniera veloce, uniforme e con pochissimo olio. Ciò si deve alla tecnologia di circolazione dell’aria calda a 360° e ai 1700 W di potenza che riducono il tempo di cottura della metà se confrontato con un forno girarrosto tradizionale. Ciò unito alla capienza di quasi sei litri consente di preparare pasti per tutta la famiglia, dai più grandi ai più piccini. In questo modo non ci sarà più bisogno di sporcare tante pentole e tegami diversi perché tutto entrerà in un unico elettrodomestico.

Il funzionamento è semplicissimo, la friggitrice ad aria XL Sincreative si avvia con un solo tocco. Inoltre è possibile scegliere tra 8 diversi programmi di cottura preimpostati e uno schermo digitale LCD touch di facile utilizzo.

Infine la friggitrice ad aria XL Sincreative è facilissima da pulire. Il cestello interno è antiaderente, rimovibile e lavabile comodamente in lavastoviglie. Per quanto riguarda invece l’unità principale, essendo in acciaio inossidabile può essere semplicemente pulita con un panno umido dopo che la friggitrice si è raffreddata.

