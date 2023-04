Friggitrice ad aria Xiaomi a MENO DI 100 EURO: promozione LIMITATISSIMA

L'elettrodomestico da cucina permette non solo di friggere, ma anche di scongelare ed essiccare i prodotti

È l’elettrodomestico del momento che non potete non avere in cucina per preparare tutti i piatti che volete in maniera gustosa e salutare allo stesso tempo. Parliamo della Friggitrice ad aria marcata Xiaomi, oggi in super offerta su Amazon con uno sconto top del 26%.

Il dispositivo versatile e super potente è disponibile a soli 88 euro, risparmiando ben 30 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per velocizzare ancora di più i tempi e averla a casa tra pochissimi giorni, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Friggitrice ad aria Xiaomi: cucina in modo gustoso e con zero grassi

La Xiaomi Mi Smart Air Fryer è la friggitrice ad aria intelligente che vi svolterà completamente la vita grazie alle sue numerose funzionalità.

La circolazione ad alta velocità della corrente di calore assicura che il cibo venga riscaldato in modo uniforme, creando uno strato esterno croccante e mantenendo morbido l’interno. La temperatura può essere regolata tra 40 ℃ e 200 ℃ e, avendo la configurazione della ventola a doppia velocità, non solo può friggere i cibi ma anche scongelare prodotti ed essiccare la frutta.

La potenza di riscaldamento raggiunge i 1500 W: ciò consente un rapido aumento della temperatura, una distribuzione più equilibrata del calore all’interno della friggitrice ed una netta diminuzione dei tempi di cottura con un relativo risparmio energetico.

Anche la manutenzione del dispositivo è semplicissima grazie al rivestimento a doppio strato resistente all’usura e antiaderente che permette una pulizia veloce ed impeccabile.

Ad oggi la Friggitrice ad aria marcata Xiaomi è in super offerta su Amazon con uno sconto top del 26%. Il dispositivo versatile e super potente è disponibile a soli 88 euro, compresa spedizione gratuita.

