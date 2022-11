Friggitrice ad Aria ufficiale MasterChef con uno SCONTO SPECIALE

Porta a casa tua la friggitrice ad aria ufficiale MasterChef con uno sconto speciale solo su Amazon

Porta a casa tua un prodotto ufficiale MasterChef. Marchio che garantisce ottime prestazioni e qualità professionale questa friggitrice ad aria cambierà letteralmente il tuo modo di cucinare. Approfitta subito dello sconto del 19% solo su Amazon.

Un elettrodomestico professionale, che userebbero i migliori chef d’Italia che ti costa solo 89,99 euro è davvero un’offerta da cogliere al volo.

Friggitrice ad aria, prodotto ufficiale MasterChef

La friggitrice ad aria, del marchio ufficiale MasterChef con una potenza di 1600 Watt e una capienza di 4,5 litri consente di preparare piatti gustosi, come al ristorante, ma senza olio o grassi di altro genere. Infatti questo elettrodomestico è pensato per una cucina leggere ma che al tempo stesso non rinuncia al gusto. Cuocere alimenti in questo significa ottenere cibi con il 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale.

Inoltre è estremamente facile da usare grazie al display LED e touch e ai suoi 7 programmi di cottura preimpostati. Un solo tocco e la cena è servita. Per quanto riguarda la temperatura di cottura, grazie alla presenza di un termostato, questa è regolabile fino 200°C. La friggitrice ad aria MasterChef plasma così il suo funzionamento in base a quelle che sono le vostre esigenze.

Inoltre il cestello è molto capiente, consente di preparare pasti per l’intera famiglia e soprattutto è facilissimo da pulire anche in lavastoviglie. Con friggitrice ad aria ufficiale MasterChef preparerete le vostre pietanze in metà del tempo e con il doppio del gusto. E poi grazie alla funzione timer potrete cucinare in tutta sicurezza e comodità senza rischiare di bruciare la vostra cena.

Il design di questo elettrodomestico di colore nero è davvero elegante, perciò tenetela in bella mostra nella vostra cucina così da suscitare le invidie di tutti coloro che lo vedranno.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di pagarla solo 89,99 euro, acquista subito la friggitrice MasterChef su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.