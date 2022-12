Friggitrice ad aria Philips, piatti gustosi e senza grassi

Cambia il tuo modo di cucinare adesso e acquista su Amazon la friggitrice ad aria Philips Essential Airfryer con il 27% di sconto.

Quanto è fastidioso dover misurare la quantità di olio e contare le calorie? Molto. Da oggi puoi seguire una dieta equilibrata in maniera quasi naturale cucinando i tuoi piatti preferiti nella friggitrice ad aria Philips. Adesso è disponibile su Amazon con il 27% di sconto.

Un piccolo prezzo per tantissimi vantaggi sia per la tua salute che per la praticità e facilità con cui ogni giorno preparerai i pasti. Dal costo iniziale di 109,99 euro, grazie allo sconto presente solo su Amazon, pagherai questa friggitrice solo 79,99 euro. Continua a leggere per scoprirne tutte le caratteristiche.

Con la friggitrice ad aria Philips la dieta non sarà più un problema

Quante volte hai sentito dire che adottare una sana ed equilibrata alimentazione è alla base di un buon stato di salute? Sicuramente tante perché in effetti è la verità. I grassi in particolare sono quei nutrienti cui stare attenti, al tempo stesso, sebbene sia importante ammettiamolo che è un po’ una scocciatura stare lì a contare sempre tutto. Ma se ti dicessi che c’è un elettrodomestico con cui puoi cucinare cibi gustosi come se fossero fritti nell’olio ma che non sono fritti nell’olio? Hai capito bene! Questo è proprio quello che la friggitrice ad aria Philips ti consentirà di fare. Con una capienza di 4,1 litri cuocerai pasti per tutta la famiglia.

La friggitrice Philips Essential Airfryer utilizza l’aria calda per cuocere qualsiasi tipo di pietanza riducendo l’utilizzo dei grassi fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Grazie alla tecnologia Rapid Air e all’esclusivo design a “stella marina” i cibi risulteranno croccanti all’esterno e morbidi all’interno. In pratica con Philips Essential Airfryer potrai eliminare i grassi senza però rinunciare al gusto. Con questo elettrodomestico nella tua cucina hai infinite possibilità di cottura difatti potrai friggere, cuocere, grigliare, arrostire e anche riscaldare. Infine grazie al timer integrato è possibile preimpostare i tempi di cottura fino a 60 minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.