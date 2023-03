Friggitrice ad aria PHILIPS ad un PREZZO MAI VISTO: corri, l’offerta STA PER SCADERE

Ancora per pochissimo l'elettrodomestico utilissimo e super versatile è disponibile con uno sconto bomba

È ora di mangiare patatine fritte tutte le volte che volete e senza sensi di colpa grazie alla Friggitrice ad aria Philips dalla capienza di 4,1 litri. Ad oggi è in offerta bomba su Amazon con uno sconto eccezionale del 28%.

Questo vuol dire che potrete acquistare il prezioso elettrodomestico da cucina a soli 78 euro, risparmiando più di 30 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, se volete velocizzare i tempi, potrete avere l’articolo direttamente a casa vostra entro pochi giorni attivando un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili. Affrettatevi, l’offerta è in scadenza!

Friggitrice ad aria Philips: come cucinare piatti gustosi con zero olio

La Friggitrice ad aria Philips è una vera e propria svolta in cucina, perfetta per preparare piatti gustosi e croccanti senza l’utilizzo dell’olio.

Il dispositivo utilizza l’aria calda per per cuocere una vasta gamma di cibi alla perfezione. Ha un recipiente da 4,1 litri ed un cestello da 0,8 kg che consente di cucinare qualsiasi tipologia di ricetta: pollo, patatine, verdure grigliate, dolci e così via. In più la tecnologia Rapid Air con l’esclusivo design a “stella marina” crea una circolazione ottimale dell’aria calda per ottenere cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno.

È dotato di un timer integrato con cui è possibile preimpostare i tempi di cottura fino a 60 minuti quindi potrete tranquillamente occuparvi di tutt’altro mentre il dispositivo lavora in piena autonomia e sicurezza. Oltre a friggere, il modello top di gamma della Philips vi permette anche di cuocere al forno, arrostire, grigliare o semplicemente riscaldare.

Approfittate al più presto della super offerta Amazon: ad oggi la Friggitrice ad aria Philips dalla capienza è disponibile con uno sconto eccezionale del 28%, quindi potrete acquistarla a soli 78 euro compresa spedizione gratuita.

