Friggitrice ad aria Moulinex su Amazon con il 56% di sconto

Friggi senza olio, mangia con gusto e in maniera ipocalorica con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe. Se la acquisti ora su Amazon puoi di uno sconto davvero pazzesco del 56%. Questo significa che la paghi meno della metà del prezzo.

Dal costo iniziale di 224,99 euro la pagherai solamente 99,99 euro risparmiando praticamente 125 euro.

Friggi senza olio e mangia con gusto con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe di capacità XL e scontata del 56%

La friggitrice ad aria Moulinex è pensata per preparazioni leggere e sane perché non necessita dell’uso di olio. Puoi friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti fino a 6 porzioni grazie alla capienza XL da 4,2 litri. Da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, da patatine fritte fatte in casa a gustosi gamberetti, puoi preparare davvero di tutto con questo elettrodomestico nella tua cucina.

Sono disponibili 8 modalità di cottura preimpostate tra cui potrai scegliere per cucinare in modo comodo e veloce tutto quello che desideri. Il selettore di temperatura della friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione che parte da 80 °C e arriva a 200 °C per risultati ottimali con qualsiasi tipo di ricetta. Il design compatto nonostante l’elevata capienza ti permette di preparare pietanze per tutta la tua famiglia o i tuoi amici in una volta sola.

E poi è davvero facilissima da usare in quanto dispone di un grande pannello touchscreen digitale e di un timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico. I componenti amovibili sono lavabili in lavastoviglie e il cestello è facile e veloce da pulire grazie alla possibilità di rimuovere la griglia.

Non aspettare oltre, comincia da subito a mangiare sano e senza grassi e troppi condimenti con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe. Se la acquisti ora su Amazon puoi usufruire di uno sconto del 56% e risparmiare ben 125 euro da prezzo iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.