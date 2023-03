Friggitrice ad aria MOULINEX: mai vista ad un prezzo COSI’ BASSO!

Ancora per poco l'elettrodomestico da cucina è in super sconto su Amazon

Vai pazzo per supplì, olive ascolane e patatine fritte ma sei a dieta e quindi deve necessariamente farne a meno? Ora non più grazie alla Friggitrice ad aria marcata Moulinex, ad oggi in mega promozione su Amazon con uno sconto davvero top del 26%.

L’elettrodomestico da cucina è disponibile a soli 165 euro, quindi con un risparmio di 60 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comodissime rate da 27 euro al mese con Cofidis al check-out. In più, per averla già domani direttamente a casa tua, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Approfitta dell’offertona il prima possibile, gli articoli in promozione stanno per terminare!

Friggitrice ad aria marcata Moulinex: friggi sano tutto ciò che vuoi

La Friggitrice ad aria marcata Moulinex è il top di gamma nella sua categoria e ti permette di cucinare una vastissima gamma di pietanze in modo veloce e salutare.

È possibile non solo friggere, ma anche arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti fino a 6 porzioni in una sola volta grazie al cestello enorme di 4,2 litri. Anche gli inesperti in cucina potranno sbizzarrirsi sfruttando le 8 modalità di ricette preimpostate: Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill e Arrosto.

Il selettore di temperatura consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C, mentre il pannello touchscreen digitale e il timer elettronico rendono il dispositivo facilissimo da usare grazie anche allo spegnimento automatico e all’allarme acustico.

La griglia è rimovibile quindi non solo aiuta a catturare l’olio sul fondo, ma è anche comoda da lavare: insieme al cestello può essere messa in lavastoviglie e il gioco è fatto.

Ad oggi la Friggitrice ad aria marcata Moulinex è in mega promozione su Amazon con uno sconto davvero top del 26%. Potrai acquistarli a soli 165 euro, compresa spedizione gratuita: un prezzo piccolissimo per un vero e proprio gioiellino in cucina!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.