Friggitrice ad aria Moulinex a MENO DI 100 EURO: offerta in SCADENZA

La promozione Amazon è a tempo limitatissimo quindi approfittane il prima possibile

In vista dell’estate volete rimettervi in forma ma non riuscite a rinunciare alle vostre adorate patatine fritte? Con questo gioiellino potrete mangiarne a chili senza sentirvi in colpa! Parliamo della Friggitrice ad aria marcata Moulinex, oggi in offerta incredibile su Amazon con uno sconto mai visto del 56%.

Questo vuol dire che potrete acquistare il prezioso elettrodomestico da cucina a soli 99 euro, risparmiando addirittura 125 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per averla direttamente a casa vostra già domani, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. L’offerta è imperdibile quindi correte su Amazon!

Friggitrice ad aria Moulinex: il top per cucinare in modo gustoso e salutare

La Friggitrice ad aria marcata Moulinex è l’elettrodomestico da cucina migliore per ottenere pietanze leggere, sane ma allo stesso tempo croccati e gustose.

Ha a disposizione 4 possibilità di cottura: Friggere, Arrostire, Grigliare e Cuocere. In questo modo potrete preparare qualsiasi piatto, da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, passando per patatine fritte fatte in casa.

Il selettore di temperatura della friggitrice consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C per risultati ottimali con ogni ricetta. Il dispositivo ha anche 8 modalità preimpostate per rendere ancora più facile la vita in cucina: Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill e Arrosto.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al grande pannello touchscreen digitale e al timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico. In più il cestello si pulisce in un attimo e la griglia rimovibile può essere inserita anche in lavastoviglie.

Oggi la Friggitrice ad aria marcata Moulinex è in offerta incredibile su Amazon con uno sconto mai visto del 56%. Questo vuol dire che potrete acquistare il prezioso elettrodomestico da cucina a soli 99 euro, compresa spedizione gratuita. L’occasione super conveniente è da cogliere al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.