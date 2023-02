Friggitrice ad aria HOMCOM a soli 50 euro su Amazon!

Acquista ora su Amazon la friggitrice ad ara HOMCOM ad un prezzo davvero conveniente.

Ne parlano tutti e tutti ce l’hanno! Se non hai ancora fatto questo acquisto approfitta dell’ottima offerta che abbiamo trovato per te. Ora puoi acquistare su Amazon la friggitrice ad aria HOMCOM e pagarla solamente 50 euro.

Piatti salutari e buonissimi con la friggitrice ad aria super economica

La friggitrice ad aria HOMCOM utilizza l’85% in meno di olio rispetto alla frittura tradizionale, permettendoti di gustare gli stessi deliziosi cibi fritti croccanti ma decisamente con meno grassi. Questo grazie al sistema di circolazione dell’aria calda a 360° che garantisce un riscaldamento uniforme e rapido.

Questa friggitrice combina la funzione di friggitrice ad aria, al forno, alla griglia e arrosto in un unico elettrodomestico. È dotata di 7 menù preimpostati perfetti per i principianti. Il cestello in acciaio è antiaderente, privo di PFOA e di BPA, è durevole e affidabile per l’uso quotidiano, e poi è staccabile per una facile pulizia. La protezione dal surriscaldamento aggiunge sicurezza. Ha una capacità di 2,5 litri perfetti per un uso familiare. Inoltre puoi controllare facilmente la temperatura della friggitrice ad aria calda da 80 a 200°C e il tempo da 0 a 60 minuti grazie al touchscreen digitale integrato.

Se avevi intenzione di acquistare una friggitrice di questo genere ma il prezzo elevato ti ha sempre frenato questa è l’occasione perfetta per te. Acquista ora su Amazon la friggitrice ad ara HOMCOM ad un prezzo davvero conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.