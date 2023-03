Friggitrice ad aria Hisense a un PREZZO MAI VISTO!

Cibi sani ma gustosi grazie alla new entry nella tua cucina: la friggitrice ad aria Hisense, ora in promo su Amazon!

Vuoi passare ad uno stile di vita più sano ma non sai da dove iniziare? Inizia dalla cucina, e in particolare dagli strumenti della cucina, acquistando la magnifica friggitrice ad aria Hisense. La trovi su Amazon, ancora per pochissimi giorni, a soli 103,57€. Non farti sfuggire questa ghiotta occasione, e paga anche a rate se lo preferisci.

Se non vedi l’ora di ricevere il tuo prodotto, iscriviti a Prime, così da godere della consegna rapida, e riceverla il prima possibile. Uno sconto del 14%, sulla friggitrice Hisense, ti aspetta!

Il fritto non fritto più buono che mai: la friggitrice ad aria Hisense diventerà il tuo strumento preferito, in cucina

Grazie all’azione del calore fino a 200 gradi e alla ventilazione interna, otterrai risultati croccanti senza l’utilizzo. Risparmierai tempo ed energia elettrica, perché la friggitrice non avrà bisogno di essere preriscaldata, come un normale forno elettrico.

Inoltre, la tecnologia di cottura ad aria ti permette di cucinare i cibi senza dover eccedere con i condimenti, ottenendo comunque un piatto appetitoso e invitante.

Meno grassi, più gusto: è questo il motto di Hisense. Grazie agli 8 programmi automatici di cottura, avrai temperatura e durata ottima per 8 ricette. Dal dolce al salato, questo è lo strumento adatto a ogni preparazione.

Il cestello rivestito in materiale antiaderente da 5,0 litri, offre sufficiente spazio di cottura per tutta la famiglia o per organizzare una cena con amici. Tutti, a tavola, saranno sorpresi della qualità di questa friggitrice. Facile da utilizzare e da pulire, Hisense ha creato un perfetto braccio destro nella preparazione di gustosi manicaretti.

Gusta cibi deliziosi e croccanti come se fossero fritti, ma con una minima quantità di grasso. Acquista subito la friggitrice ad aria Hisense, prima che l’offerta termini. Le scorte sono davvero poche, perché il prodotto sta andando a ruba.

