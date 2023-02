Friggitrice ad aria Electrolux, PREZZO BOMBA

Se non ne hai ancora una è il momento di approfittare dell'offerta e acquistare ora su Amazon la friggitrice ad aria Electrolux al prezzo di soli 89,99 euro.

Ormai si vede ovunque, sui social, nei negozi e nelle case di amici e parenti. Se ancora non hai comprato una friggitrice ad aria è arrivato il momento di farlo.

La pagherai solamente 89,99 euro risparmiando ben 30 euro dal prezzo iniziale di 119,99 euro.

Tanto gusto e poco olio con la friggitrice ad aria Electrolux

Gusta deliziose fritture croccanti e sane con la versatile friggitrice ad aria Electrolux. Questa ti consentirà di friggere, grigliare e arrostire, tutto questo con pochissimo condimento o addirittura senza olio.

Un solo prodotto che funge da diversi elettrodomestici è davvero una svolta sia perché non sarà necessario avere a disposizione tanto spazio, sia perché spenderai denaro solo una volta. Questa friggitrice è dotata di un comodo timer da 60 minuti e un’interfaccia davvero facile da usare. Tu imposti il timer e quando il tuo piatto sarà pronto la friggitrice suonerà e si spegnerà automaticamente. Il design del cestello è composto da una ciotola esterna e un cestello interno. Una volta terminata la cottura sarà facile rimuovere il cestello per impiattare il cibo, mentre la ciotola esterna tratterà il grasso in eccesso o altri succhi indesiderati. Questo ti donerà cibi buonissimi ma anche sani e privi di grassi.

