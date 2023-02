Friggitrice ad aria Ariete ad un prezzo mai visto prima

Metti da parte olio e condimenti grassi, e scegli una cucina più light e sana, con la friggitrice ad aria Ariete

Mangia leggero, senza rinunciare al gusto, con la friggitrice ad aria Ariete, ora in promozione su Amazon. Potrai acquistarla a soli 89,99€. Non è un prezzo da sogno? Un prodotto del genere, targato da un brand leader nel settore degli strumenti per casa e cucina, con un cestello ultra capiente, è un’occasione da non perdere.

Airy Fryer XXL ti permette di gustare ottimi piatti, senza utilizzare grandi quantità di condimenti, che vanno a compromettere il sapore dell’alimento stesso. Amazon l’ha scelta come miglior prodotto, in questo settore. La frittura piace veramente a tutti, grandi e bambini, ma non sempre rappresenta un’opzione salutare per tutta la famiglia. Da oggi, con la friggitrice ad aria Ariete, non dovrai più preoccuparti della qualità dei pasti, perché sfornerai una delizia dietro l’altra.

Friggitrice ad aria Airy Fryer XXL, tanto gusto e poche calorie

Con la friggitrice ad aria non avrai più odore di fritto sparso per la casa, che va ad assorbirsi a tessuti ed indumenti vari. La frittura ci sarà, così come la croccantezza, ma il tutto in maniera più light e salutare. Inoltre, anziché utilizzare il forno per altre preparazioni, come quelle di dolci, secondi piatti, potrai utilizzare la friggitrice stessa. In questo modo, risparmierai sull’energia elettrica, perché non avrai bisogno del tempo di preriscaldamento. La friggitrice raggiungerà, immediatamente, la sua temperatura.

Oltre ad essere un prodotto che ti farà risparmiare, questo dispositivo da cucina è anche un ottimo alleato di un ambiente meno inquinato, perché per friggere con la friggitrice ad aria non hai bisogno di olio, e quindi non produci olio esausto, un rifiuto altamente inquinante e difficile da smaltire.

Non ti sentirai più in colpa per voler gustare un alimento fritto e croccante, perché i grassi dei cibi si ridurranno nettamente, ma il sapore sarà indescrivibile. La dimensione extra large del cestello di Airy Fryer XXL è pensato per cuocere in una sola volta una grande quantità di pietanze, così da preparare pietanze per tutta la famiglia.

Acquista subito la friggitrice ad aria Ariete, e porta in casa tua una cucina più sana, salutare, ma super gustosa ed invitante.

