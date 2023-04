Friggitrice ad Aria AIGOSTAR, su Amazon PREZZO INCREDIBILE!

Solo su Amazon troverai la Friggitrice ad Aria AIGOSTAR Cube 30IBT ad un prezzo mai visto. Non perdere questa splendida occasione!

La sera quando arrivi a casa sei troppo stanco per metterti a cucinare piatti che richiedono tempo, oppure non hai voglia di uscire per andare al tuo ristorante preferito? Nessun problema, oggi su Amazon troverai il prodotto che fa al caso tuo, in grado di aiutarti a preparare succulenti piatti in pochissimo tempo! Stiamo parlando della nuovissima Friggitrice ad Aria AIGOSTAR CUBE 30IBT 5-in-1, che potrai acquistare grazie ad un’offerta fuori dal mondo a soli Euro 109,99 con uno sconto sconto del 12%!

SUPER PREZZO SU AMAZON PER FRIGGITRICE ARIA AIGOSTAR!

La Friggitrice ad Aria AIGOSTAR ha come dimensioni 31,8 x 41,6 x 34,6 cm, consentendo quindi un posizionamento non ingombrante. Il prodotto è dotato di cestello antiaderente e maniglia rimovibile. Le preparazioni possono essere per 6-10 persone contemporaneamente.

Il pannello di controllo, in tecnologia LED One-Touch propone 7 scelte già impostate : torta, patate, gamberetti, pollo, bistecca, carne, pesce. Basta scegliere il preset con 1 semplice tocco sul display . È inoltre possibile impostare la temperatura di cottura (80—200°°gradi centigradi)/ tempo (0-60min) e mantenere caldo.

La friggitrice d’aria utilizza fino all’85% in meno di grassi rispetto alla frittura tradizionale. Dotata di piedini antiscivolo, maniglia al tocco freddo rimovibile, rendono più facile da usare la friggitrice ad aria. Potrai estrarre il cesto di frittura per vedere la cottura del in qualsiasi momento, e la funzione di memoria può aiutare a continuare il processo originale quando si rimette il cesto.

Allegato alla friggitrice, viene fornito anche un libro che contiene 20 ricette. Importante evidenziare anche che il prodotto non è solo una friggitrice d’aria, ma anche forno, microonde, tostapane, friggitrice e forno, e grazie al ricettario sarai aiutato ad utilizzare la friggitrice per fare piatti diversi e gustosi.

Non aspettare oltre, la tua nuova Friggitrice ad Aria AIGOSTAR CUBE 30IBT ti sta aspettando, solo su Amazon ad un prezzo fantastico di soli Euro 109,99 con sconto del 12% già incluso. E’ presente anche la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis.

