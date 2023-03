Friggitrice ad aria Aigostar a META’ PREZZO, risparmi 50 euro!

Cucina piatti gustosi in modo sano e anche veloce con la friggitrice ad aria Aigostar. Acquistala ora su Amazon e la paghi la metà.

Ancora non hai una friggitrice ad aria? Non ti preoccupare, abbiamo trovato per te un vero e proprio gioiellino di elettrodomestico. La friggitrice ad aria Aigostar è versatile, multifunzione, facile da usare, da pulire ed adesso è anche economica. Dimenticati pure di avere delle pentole perché non ti serviranno più. Acquistala ora Amazon riserva per te uno sconto pazzesco grazie al quale la paghi praticamente alla metà del prezzo di mercato.

Dal costo iniziale di 113,99 euro tu adesso la paghi solamente 64,99 euro.

Cucini senza grassi, in poco tempo e non sporchi mille stoviglie grazie alla friggitrice ad aria Aigostar

Per una cucina leggere ma gustosa, per evitare eccessivo consumo di energia e bollette stratosferiche devi assolutamente avere la friggitrice ad aria Aigostar.

Niente più odore di fumo o odore di fritto durante la cottura! Questa friggitrice ad aria ha una potenza di 1500 W, cucina più velocemente e lo fa con pochissimi o addirittura nessun tipo di condimento. Con una capacità di 3,5 litri e dimensioni compatte, la friggitrice è progettata per soddisfare i bisogni di tutta la famiglia a cui preparerai pietanze croccanti fuori ma tenerissime all’interno.

La friggitrice ad aria Aigostar è dotata di comodissimo timer con spegnimento automatico fino a 30 minuti. Inoltre puoi regolare la temperatura in base alle tue necessità da 80 a 200°C. Prepara tutto quello che vuoi: patatine fritte, gratin di patate, bistecca, costolette di maiale, hamburger, bacchette, involtini primavera, torte, muffin e altro ancora. Infine si tratta di un elettrodomestico che garantisce sicurezza difatti è progettata con l’unità completamente chiusa, con maniglia resistente al calore e la protezione dal surriscaldamento, in modo da poter eliminare il rischio di ustioni.

Cucina piatti gustosi in modo sano e anche veloce con la friggitrice ad aria Aigostar. Acquistala ora su Amazon e la paghi la metà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.