Friggitrice ad aria Acekool a UN PREZZO MAI VISTO: applica il COUPON Amazon!

Il coupon Amazon dal valore di 20€ ti aspetta sul sito, per essere applicato a questa fantastica friggitrice ad aria Acekool!

Non crederai mai al grande vantaggio di Amazon, sulla meravigliosa friggitrice ad aria Acekool: applica il coupon dal valore di 20€, prima dell’acquisto, e risparmia sul prezzo di vendita. Acquistala a poco più di 100€, e rivoluziona la tua cucina e il tuo modo di cucinare.

La classe energetica di questa friggitrice è A+++, il che ti garantisce un risparmio nel risparmio. Non puoi assolutamente perderla. Amazon ti offre anche la possibilità di pagare in comode rate mensili l’importo, e la consegna è gratuita.

Porta in tavola il gusto, senza rinunciare al sano, con la friggitrice ad aria Acekool

Uno strumento così, per la tua cucina, non lo hai mai visto. Questa è molto di più di una semplice friggitrice ad aria. Ha le sembianze di un fornetto elettrico, il che la rende più originale e bella da vedere, ma anche le sue funzionalità sono molteplici e diverse. Con Acekool, infatti, puoi friggire ad aria, cuocere, riscaldare, essiccare, scongelare, tostare, azionare la funzione grill. È un elettrodomestico versatile, che sostituisce e mette assieme le funzioni di più elettrodomestici in uno. In questo modo, potrai sgomberare il piano di lavoro e utilizzare solo questa friggitrice, per ogni alimento e per qualsiasi preparazione.

Rispetto ai metodi di frittura tradizionali, la friggitrice ad aria cuoce attraverso una circolazione di aria calda a 360°, un tempo di cottura più veloce rispetto ai forni tradizionali, ma con un risultato più croccante e delizioso. Porterai in tavola il gusto e la croccantezza, ma con l’85% di grassi in meno, perché non ne avrai più bisogno. Puoi impostare la temperatura da 80°C a 200°C, a seconda del cibo da cuocere. La capienza di questo fornetto ad aria è di 18 litri, e ciò significa che è talmente capiente da poter preparare deliziose ricette per circa 8 persone. Invita i tuoi amici a cena e sorprendili. La friggitrice ad aria è l’ideale per te che hai poco tempo da dedicare alla cucina, o per te che sei alle prime armi ai fornelli.

Non lasciarti scappare questo fantastico strumento per la tua cucina. Risparmia tempo, spazio e denaro con la friggitrice ad aria Acekool. L’offerta Amazon ti sta aspettando, ma fai in fretta, perché è valida solo per poche ora ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.