Friggileggero e mangia con più gusto

I tuoi piatti cambieranno aspetto e sapore con Friggileggero di Imetec, la friggitrice ad aria con le sembianze di un fornetto

Cambia il tuo modo di portare i piatti in tavola, e passa ad un’alimentazione più sana ed equilibrata, grazie al Friggileggero di Imetec. Questa magnifica friggitrice ad aria è in offerta su Amazon, a soli 199,90€. Non è fantastico. Sappi che non è la classica friggitrice con cestello, ma ha un design più simile ad un fornetto. E’ più comoda e funzionale, e lo sconto aspetta solo te.

Il sito ti offre un ulteriore vantaggio, ovvero quello di acquistare il prodotto scontato, e pagarlo a rate. Con Cofidis sarà semplicissimo, e ti basterà andare al check-out. In questo modo, potrai pagarlo un po’ per volta, ma iniziare a scoprire i suoi vantaggi fin da subito.

Il fritto non sarà più tuo nemico, con friggileggero di Imetec: risparmio energetico e gusto garantito

La friggitrice AirFry permette di friggere gli alimenti in breve tempo e in modo uniforme, lasciandoli croccanti fuori e morbidi dentro. Inoltre, risparmierai anche energia, perché potrai cuocere qualunque cosa, come in un forno, ma contrariamente a quest’ultimo, la friggitrice non ha bisogno di essere preriscaldata. Raggiungerà subito la temperatura ideale, e sarà pronta a cuocere le tue prelibatezze. A te non resterà altro che gustarle.

Il dispositivo è dotato di 12 programmi di cottura, più altri 11 programmi adatti alla preparazione di tante ricette diverse, dai fritti al pesce, dalla carne ai dolci. La capienza di 18 L consente di preparare piatti per tutta la famiglia. Potrai organizzare cene con i tuoi cari, e far assaporare loro le tue pietanze preferite, le ricette che ti riescono meglio, facendogli scoprire il vero gusto di una friggitrice ad aria.

Insieme alla friggitrice, riceverai cestello rotante, teglia forata e griglia, tutte in acciaio Inox e leccarda con rivestimento antiaderente. Non avrai più scuse per non sperimentare in cucina, perché questo prodotto, con tutti i suoi accessori, sono un must.

Non lasciarti sfuggire l’offerta Amazon, e scegli di pagare in comode rate, se preferisci. Il tuo modo di concepire la cucina cambierà, dirai addio a perdite di tempo, e a litri di condimenti. Porta in tavola la leggerezza ed il gusto, e friggileggero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.