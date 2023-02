Friggi sano e risparmia in bolletta con la Friggitrice ad aria a PREZZO STRACCIATO

Finalmente potrai preparare piatti croccanti e saporiti limitando grassi e calorie

La friggitrice ad aria ormai è l’elettrodomestico da cucina più desiderato del momento. In effetti è un alleato perfetto sia per cucinare in modo salutare evitando l’utilizzo dell’olio, che per preparare pranzi e cene croccanti in pochi minuti abbattendo le spese in bolletta. Se ne siete ancora sprovvisti, vi proponiamo la Friggitrice ad aria marcata Princess, ad oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto conveniente del 13%.

Potrete acquistare l’articolo a soli 83 euro, con spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, se volete riceverlo domani stesso direttamente a casa vostra, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili. Approfittatene subito, un’offerta del genere è davvero imperdibile!

Cucina sano in pochi minuti con la Friggitrice ad aria marcata Princess

La Friggitrice ad aria calda marcata Princess permette di cucinare qualsiasi tipologia di pietanza in modo più sano, ma senza rinunciare al gusto.

Grazie alla convezione dell’aria calda, potrete ridurre l’utilizzo dell’olio fino all’85% rispetto ad una friggitrice normale. In questo modo i vostri piatti avranno sicuramente meno grassi e meno calorie pur essendo croccanti e saporiti.

Il modello in promozione ha una generosa capacità di 3,5 litri che garantisce, ad esempio, la preparazione di ben 900 grammi di patatine fritte alla volta. Per questo motivo risulta ideale per una famiglia con bambini o per accontentare gruppi numerosi di amici.

Cucinare qualsiasi piatto sarà un gioco da ragazzi, anche per i principianti: basterà impostare manualmente il timer e la temperatura tramite il pannello di controllo digitale touch screen e aspettare la cottura definitiva. Il dispositivo è dotato anche di 11 programmi preimpostati che facilitano ancora di più le preparazione. In più avrete la possibilità scaricare gratuitamente un ricettario in cui scoprire e farvi ispirare da centinaia di ricette appositamente adattate all’innovativo elettrodomestico.

Non fatevi scappare l’offertone Amazon: ad oggi la Friggitrice ad aria marcata Princess è disponibile con uno sconto conveniente del 13%, quindi a soli 83 euro compresa spedizione gratuita.

