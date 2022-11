Friggi in modo sano e gustoso con la friggitrice ad aria in OFFERTA

La friggitrice ad aria per sbizzarrirti in cucina con ricette sane e deliziose

Chi lo ha detto che una cosa fritta non è sana? Con la friggitrice ad aria Uten puoi gustare il sapore del fritto, senza dover preoccuparti della linea. Grazie alle sue funzionalità, puoi cucinare vari cibi, e donare loro un aspetto degno di una frittura. Approfittando dello sconto che Amazon ha creato, potrai risparmiare il 17%, ma grazie ad un coupon aggiuntivo il prezzo finale scende a 94,46€.

Divertiti in cucina in modo semplice e gustoso, con la friggitrice ad aria Uten. Potrai sperimentare centinaia di ricette, e goderti piatti a basso contenuto di grassi.

La friggitrice ad aria Uten ha una capienza di 6,5 litri, rispetto ai 5,5 litri delle altre friggitrici. In questo modo, potrai cucinare i tuoi manicaretti senza preoccuparti dello spazio, anche grazie alla griglia di rialzo che ti verrà dato in dotazione, che permette di avere un doppio ripiano.

Mangia sano con la friggitrice ad aria

Avere una friggitrice aria equivale a combinare una friggitrice, un forno elettrico, un microonde, una macchina per il pane e una padella in uno, per ottenere l’effetto di friggere, arrostire e friggere. Anche se non farai uso di olio, e se i tuoi piatti saranno ipocalorici, essi non perderanno comunque la loro croccantezza e il loro gusto.

L’accessorio è dotato di 8 tipi di funzioni preimpostate per alimenti che le persone fanno più spesso. Basta premere un pulsante per preparare facilmente il tuo pasto preferito. È inoltre possibile impostare manualmente la temperatura (80-200°C) e il tempo di preparazione (fino a 30 minuti).

Quando hai poco tempo a disposizione, la friggitrice ad aria può essere una salvezza, perché non ha bisogno di essere preriscaldata, ma basta portarla a temperatura ed impostare il tempo necessario per la cottura del vostro alimento. Grazie alla potenza di 1800 W e ad una tecnologia ad aria calda a 360°, la friggitrice ad aria Uten distribuisce istantaneamente l’aria calda in modo uniforme in tutta la padella, ottenendo piatti deliziosi in pochissimo tempo.

La Air Fryer Uten ha un principio di funzionamento “Memoria”: puoi aprire il cestello in qualsiasi momento durante il processo di cottura, quindi chiudere il cestello per continuare a lavorare, garantendoti anche sicurezza.

La friggitrice ad aria è un accessorio che non deve assolutamente mancare nella tua cucina, e del quale, già dopo il primo utilizzo, non potrai più fare a meno. Approfitta ora dell’ulteriore sconto grazie al coupon che Amazon mette a tua disposizione, e risparmia più del 19% con un prodotto che cambierà il tuo modo di concepire i piatti.

