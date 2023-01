La più BUONA che tu abbia mai provato, direttamente A CASA TUA

Fragrante, squisita ma soprattutto quando vuoi tu: con il forno per pizza G3 Ferrari avrai una pizza espressa effetto “forno a legna” ogni volta che vuoi. Scopri tutte le sue caratteristiche.

Fragrante, morbida, irresistibile, unica: la pizza è un linguaggio universale. Amata e idolatrata in tutto il mondo, diffusa e copiata in ogni angolo del pianeta, orgoglio italiano che però non sempre è facile riprodurre in casa. Complici i forni specifici delle pizzerie, a volte il risultato casalingo lascia un po’ di delusione al palato. Con il forno elettrico per pizza G3 Ferrari, le pizze deludenti saranno solo un lontano ricordo!

Una pizza perfetta pronta in 5 minuti, grazie ad un forno pizza progettato appositamente per cuocere e preparare pizze al momento o congelate grazie alle alte temperature di cottura. La presenza della pietra refrattaria garantisce un risultato identico a quello delle migliori pizzerie napoletane, e la cottura discreta non lascia fumo e neanche cattivi odori. L’oggetto in sé inoltre è davvero bello, con un estetica curata e dimensioni ridotte.

Termostato preciso e palette per la pizza in alluminio

La nuova versione del forno pizza Ferrari EVO è nettamente superiore alla precedente. E’ stato inserito un termostato più preciso e resistenze che offrono prestazioni di alto livello. Inoltre è stato spostato il piedino di supporto per rendere migliore la dispersione del calore, e per aumentare la sicurezza è stato spostato anche il cavo di alimentazione. Le palette per la pizza, un tempo in legno, sono state sostituite da quelle in alluminio.

Cosa aspetti, dunque? Comincia a cucinare pizze fragranti e perfette nella comodità di casa tua pagandolo solo 84€ nella sua versione colore rosso, e scopri tutti gli sconti attivati per le altre colorazioni.

