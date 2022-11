Forno per Pizza: grosso sconto al Black Friday

Il forno per pizza G3 Ferrari che ti consentirà di gustare un'ottima pizza direttamente a casa tua

Divertiti in cucina e trasforma la tua casa in una pizzeria, con il forno per pizza G3 Ferrari G10032Scopri tutti i dettagli, ottimo per creare una pizza napoletana direttamente nella tua abitazione. Con il Black Friday, potrai beneficiare del 30%, ad acquistarlo a 96,99€. su Amazon.

Il forno elettrico G3 Ferrari ha il termostato regolabile (400°C max), e la confezione contiene 2 piatti in pietra refrattaria (diametro 31 cm).

Ha una doppia resistenza in acciaio, due altezze di cottura. Il timer di 5 minuti. Come accessori, riceverai palette e ricettario. La pietra refrattaria superiore è removibile, e il forno dispone di un indicatore luminoso di funzionamento.

Pizze gustose in tempi record: il forno G3 Ferrari a casa tua

Affidati alla qualità, affidati a G3 Ferrari, mix di creatività, originalità ed innovazione, che portano alla realizzazione di prodotti iconici come il forno pizza Delizia, apprezzato quanto imitato.

Il forno pizza Delizia di G3 Ferrari raggiunge rapidamente i 400° ideali per la cottura in pochi minuti: vedrai che 5 saranno più che sufficienti. La lunga storia del forno pizza Delizia e gli oltre 50 anni del marchio G3 Ferrari hanno portato a migliorare ogni dettaglio, compreso il ricettario che vanta ben oltre 100 differenti ricette: provalo.

La pizza è uno dei piatti della tradizione Italia. Sebbene sia difficile attribuirle una data di nascita molti ritengo che sia collocabile tra il ‘500 e ‘600 nell’allora Regno di Napoli. Di certo il primo a dargli lustro e notorietà è stato Raffaele Esposito che nel 1889 dedicò una pizza alla regina Margherita di Savoia, da cui prese il nome. Con l’originale forno Delizia è possibile sfornare ottime e fragranti pizze anche in casa, grazie allo studio e all’innovazione che da decenni caratterizza il marchio G3 Ferrari.

Il forno G3 Ferrari possiede accessori di alta qualità, che rendono la sua resa inimitabile. Dalle palette, alla pietra refrattaria, ogni angolo è studiato nei minimi dettagli. Acquista il forno per pizza, e divertiti con i tuoi amici o familiari, organizzando cene dal gusto unico della vera pizza napoletana. Approfitta ora dello sconto.

