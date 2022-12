Un LUSSO che puoi permetterti: FOREO Ufo per la tua pelle

Il rivoluzionario dispositivo che rende la tua pelle perfetta è oggi in super sconto al 46% su Amazon: acquista FOREO UFO. Consegna prima di natale!

Il rivoluzionario dispositivo che rende la tua pelle perfetta è oggi in super sconto al 46% su Amazon: disponibilità immediata e arrivo prima di Natale, ma ancora per poche ore. Non perdere questa occasione!

Immagina di avere una piccola SPA portatile, anzi: letteralmente fra le tue mani. FOREO UFO è un dispositivo che ti permette di fare la maschera professionale, senza doverti recare al salone di bellezza. Ognuna delle formule premium sviluppate da FOREO si accompagna a una specifica routine preimpostata e attivabile tramite la app, così avrai un trattamento viso totalmente personalizzato che vorrai ripetere all’infinito. Occupati del tuo viso, nutri la tua pelle e scopri un incarnato tutto nuovo, come se fossi appena uscita dal centro estetico.

Tratta la tua pelle con un’esperienza di livello di spa nella comodità della tua casa. Goditi un trattamento viso completo che ti regalerà risultati istantanei in non più di 90 secondi. Risolvi tutte le problematiche della tua pelle in meno tempo e goditi il tuo lussuoso rituale skincare ogni volta che ne hai bisogno.

Formula della maschera UFO attivata

UFO riconosce la formula scelta e attiva le tecnologie necessarie per rilasciare correttamente gli ingredienti. La tecnologia Hyper Infusion e la terapia della luce a LED vengono combinate per ottenere il massimo da ogni trattamento e dare alla tua pelle esattamente quello che le serve. Le formule premium sviluppate in collaborazione con specialisti skincare coreani si combinano in maschere progettate per rispondere a specifiche necessità in ambito skincare. La soffice microfibra racchiude ingredienti preziosi per regalare una pelle splendente dopo ogni trattamento.

Cosa aspetti? Acquista immediatamente FOREO UFO con trattamento viso per skincare coreana a sole 118,26€ grazie allo sconto del 46% previsto oggi da Amazon.

