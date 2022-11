Fontanella smart per animali domestici offerta BLACK FRIDAY

Sconto del'11% per la fontanella smart per animali domestici di Xiaomi. Offerta Black Friday da non lasciarsi sfuggire,

La fontanella per animali è perfetta per farli divertire e bere acqua pulita sempre fresca. Oggi, troviamo la fontanella per animali domestici Xiaomi, ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon per il Black Friday a 64,99€. Risparmiando circa 8€ rispetto al suo prezzo di partenza.

Per poter acquistare la fontanella per animali domestici smart di Xiaomi con lo sconto del’11%, basterà aggiungere il prodotto al proprio carrello di Amazon. Ed al momento del pagamento finale, la fontanella risulterà scontata automaticamente.

La fontanella per animali domestici è la scelta giusta per loro: acqua sempre pulita e in movimento

Per tutti gli amanti degli animali domestici, sia gatti, che cani, la fontanella di Xiaomi è perfetta. Un prodotto di alta qualità, ideale per chi vive in casa con animali domestici, i quali ameranno follemente la fontanella con acqua fresca e pulita.

Un prodotto top di gamma, che i tuoi animali domestici adoreranno. Dal design semplice ed essenziale, multicolore, con una capacità di ben 2 litri.

Inoltre, la fontanella per animali domestici di Xiaomi garantirà al tuo peloso acqua corrente sempre fresca e pulita, ma non solo, perchè sarà sempre in movimento. In modo tale da evitare qualsiasi tipo di formazione batterica. Infatti, a differenza della classica ciotola dell’acqua, qui non ci saranno batteri dovuti alla stagnazione.

Una fontanella super smart con diversi livelli di filtraggio. Può essere controllata tramite l’app di Xiaomi Home, ciò rende tutto molto più facile. Infatti, ovunque ci si trovi, si può controllare il livello dell’acqua e può anche essere fermata. Molto semplice anche da smontare e da pulire, senza troppa fatica.

La fontanella per animali domestici Xiaomi è perfetta per chi vive con un peloso e vuole garantirgli sempre acqua fresca, pulita e senza batteri. Oggi, la troviamo in offerta su Amazon a soli 64,99€.

