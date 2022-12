Weekend fuori? Lascia a micio ACQUA SEMPRE FRESCA

Indispensabile per il tuo gatto, la fontanella gli assicura acqua sempre fresca: questa in particolare, oltre ad essere super scontata, è iper silenziosa e decisamente bella da vedere. Scopri tutte le sue caratteristiche.

Sicuramente già sai quanto sia fondamentale che un gattino abbia sempre acqua a disposizione. Anche i mici però fanno “i capricci”, perché giustamente pretendono acqua fresca, ancor meglio se sempre in ricircolo. Per questo esistono le apposite fontanelle per gatti, ma questa è veramente di livello PRO: silenziosa, con due modalità di distribuzione dell’acqua, con luce LED intelligente, e soprattutto di design. Puoi metterla in qualsiasi angolo della casa, e grazie alla sua conformazione non stonerà su nessun arredo.

PETKIT PUREDRINK è la fontanella per gatti migliore che tu possa trovare sul mercato. Ha un design che imita proprio una piccola fontanella e attira l’attenzione del tuo micione, una pompa dell’acqua silenziosa che non darà fastidio né ad animali né ad umani, e un filtraggio multiplo per fornire l’acqua in maniera più sana e più morbida (un toccasana per i suoi reni).

Aspetto elegante e alla moda

Il tocco in più è dato proprio dal suo design elegante e dal suo colore nero opaco, che rende la fontanella bella da vedere e anche facilmente inseribile in qualsiasi contesto casalingo. La sua struttura quadrata gli impedisce di essere rovesciata al gatto, e ha un cavo di alimentazione lungo circa 1,5metri. La capienza totale è di circa 1,35litri, abbastanza per abbeverare al meglio il tuo gattino anche per più giorni di seguito. La luce LED incorporata può facilmente indicare lo stato di funzionamento della fontana. L’indicatore può indicare la mancanza di acqua e la necessità di sostituire l’elemento filtrante. Basta fare doppio clic sul pulsante per alternare il distributore d’acqua tra le modalità di lavoro intelligenti e normali.

Cosa aspetti? Acquistala per sole 25.99€ grazie allo sconto del 31% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.