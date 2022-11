SUPER OFFERTA sulla fontana per gatti silenziosa e di design

Con un risparmio del 31% per un prezzo davvero piccolo, puoi acquistare su Amazon la Fontana per gatti con filtro ai carboni attivi. Scopri di più.

Affascinanti, irresistibili e compagni di vita: i gatti non sono semplici animali domestici, ma veri e propri membri della famiglia. Per questo è importante assicurargli una giusta idratazione, che con le normali ciotole non è invogliante a causa dell’acqua stagnante e della temperatura che si scalda presto.

Amazon mette a disposizione per te con il 31% di sconto e per soli 17,99€ una fontanella per gatti elettronica super silenziosa e dal design delizioso, dotata persino di luce a led per favorire l’idratazione notturna.

Non solo una scelta estetica, ma soprattutto di salute: le fontane per gatti sono progettate per far scorrere continuamente l’acqua, mantenendo così la temperatura fresca e il sapore ottimale grazie al ricircolo. La presenza del filtro con carboni attivi protegge l’acqua dalle impurità e dai microorganismi nocivi per il proprio peloso, il tutto coronato da un’accattivante color verde per una capacità di 2 litri.

3 getti differenti d’acqua

Questa stupenda fontana per gatti AONBOY prevede la possibilità di scegliere 3 modalità di scorrimento dell’acqua, fra cui ci sarà certamente quella preferita dal tuo micio. Il fiorellino bianco in dotazione può essere tolto per mantenere l’acqua solo sulla base, inserito senza il picciolo arancione per un getto più morbido, oppure con il picciolo arancione per una combinazione di getti più intensa.

Acqua sempre fresca, pulita e sana grazie alla presenza del filtro al carbone attivo per eliminare impurità, odori, e per ammorbidire la qualità dell’acqua: acquista la fontana per gatti AONBOY a soli 17,99€ approfittando dell’offerta Amazon che ti dà diritto ad un risparmio del 31% già applicato nel carrello.

