Fontana d’acqua Petkit: la sicurezza per il tuo amico a quattro zampe

La fontana d'acqua Petkit Eversweet Solo 2 è ottima e sicura per il tuo animale domestico, per gestire in modo sicuro la sua sete

Petkit è un’azienda nata del 2013, che si dedica alla creazione dei prodotti che aiutino te e il tuo animale domestico a vivere una vita più agitata e funzionale. La fontana d’acqua, in offerta su Amazon a soli 46,99€, è il classico esempio di funzionalità e praticità. Acquistala subito, e non potrai più farne a meno. Acquista la fontana d'acqua Petkit Eversweet La fontana d’acqua Petkit è al 100% sicura per il tuo cane o il tuo gatto, e soddisfa tutte le tue esigenze. Le caratteristiche della fontana d’acqua Petkit Eversweet Solo 2 La fontana d’acqua è dotata di pompa wireless 3.0 aggiornata, per prevenire la combustione a secco. La pompa dell’acqua senza fili elimina le potenziali perdite elettriche, è sicura, ed inoltre è impermeabile, facile da montare o smontare, ed estremamente silenziosa. Con il corpo della fontana e la base staccabili, non si bagna la base alimentata quando si rabbocca l’acqua o si pulisce la fontana. Sebbene la base del dispositivo sia alimentata da un cavo USB, la base e il corpo della fontana possono essere separati, rendendo il funzionamento più sicuro. Inoltre, è possibile controllare lo stato della fontana d’acqua anche a distanza, su un’apposita app, in qualsiasi momento. Sarà l’app a ricordarvi quando il livello dell’acqua è troppo basso. Grazie al sistema di filtraggio multistrato, la fontana possiede una capacità di filtraggio superiore del 150%, una migliore purificazione e una sicurezza alimentare per il tuo animale domestico. Filtra capelli e polvere e rimuove odori e metalli pesanti. Il dispositivo è anche dotato di tre modalità: modalità smart, modalità normale e modalità notturna, che si applicano a condizioni diverse, e soddisfano anche i tuoi bisogni. La capacità della fontana d’acqua è di 2L, per soddisfare il fabbisogno idrico del tuo amico a quattro zampe. Anche se la pompa è efficiente, per mantenerla tale, va pulita accuratamente per far sì che l’acqua fluisca in modo copioso, e che il dispositivo mantenga quella silenziosità di cui è dotato. Acquista la fontana d'acqua Petkit Eversweet Acquista ora la fontana d’acqua Petkit, e fai un regalo al tuo animale domestico, ed anche a te stesso. Grazie a questo dispositivo, sarai più sicuro e il tuo cucciolo non rimarrà mai a secco. Approfitta dello sconto del 16% Amazon, ed ordinala subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.