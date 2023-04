FOLLIA SAMSUNG: oltre 200€ in meno per Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 a un prezzo imbattibile! Grazie all'offerta esclusiva su Amazon, potete acquistare questo fantastico tablet a soli 599€.

E’ arrivato il momento di acquistare o sostituire il vecchio tablet? Ecco la proposta: Samsung Galaxy Tab S8 a un prezzo imbattibile! Grazie all’offerta esclusiva su Amazon, potete acquistare questo fantastico tablet a soli 599€, con uno straordinario sconto del 18% sul prezzo di listino. Affrettatevi, quest’offerta non durerà per sempre!

Il Samsung Galaxy Tab S8 è uno dei migliori tablet sul mercato, con caratteristiche e specifiche tecniche all’avanguardia. Equipaggiato con un potente processore Qualcomm Snapdragon 870, questo dispositivo offre prestazioni eccezionali e una velocità di elaborazione impareggiabile. Il suo ampio schermo da 11 pollici, con risoluzione di 2560×1600 pixel e tecnologia LTPS TFT, offre un’esperienza visiva unica e immersiva.

Per quanto riguarda la memoria, il Galaxy Tab S8 è dotato di ben 128GB di spazio di archiviazione interno e 8GB di RAM, garantendo ampio spazio per i vostri file e un multitasking fluido e senza interruzioni. Inoltre, grazie alla microSD, potrete espandere la memoria fino a 1TB, per avere sempre a disposizione tutto lo spazio di cui avete bisogno.

Batteria super per un’autonomia pazzesca

Uno dei punti di forza del Tab S8 è sicuramente la sua batteria da 8000mAh, che assicura un’autonomia fino a 13 ore di utilizzo continuo e supporta la ricarica rapida da 45W. Il tablet è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 13MP e 5MP, che vi consentirà di scattare foto nitide e vivide. La fotocamera frontale da 8MP, invece, è perfetta per videochiamate di alta qualità e selfie impeccabili.

Samsung Galaxy Tab S8 è un tablet di altissima qualità che offre un’esperienza d’uso eccellente in ogni situazione. Con questa imperdibile offerta su Amazon, potete aggiudicarvi il vostro Tab S8 a soli 599€, con uno sconto del 18% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.