FOLLIA SAMSUNG: le Galaxy Buds le paghi 100 euro IN MENO!

Vuoi risparmiare 103 euro e avere delle cuffie wireless stratosferiche? Allora metti subito nel tuo carrello Amazon le Samsung Galaxy Buds Live.

Questa è davvero una follia! Si tratta di un’offerta temporanea che può finire da un momento all’altro, noi ti abbiamo avvisato! Se acquisti ora su Amazon le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds Live hai lo sconto del 61%, questo significa che le paghi ben 103 euro in meno rispetto al costo di mercato.

Dal costo di 169 euro tu adesso le paghi solamente 66 euro. Se non è follia questa!

Cuffie wireless Samsung Galaxy Buds Live, semplicemente fantastiche!

Le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds Live sono state progettate per un comfort che dura tutto il giorno e un suono davvero superiore.

Con la tecnologia AKG vincitrice del Grammy Award e la cancellazione attiva del rumore, Galaxy Buds Live silenzia i rumori che ti circondano e ti lascia godere della tua musica. Queste cuffie firmate Samsung ti offrono fino a 21 ore di riproduzione e la ricarica wireless rapida ti consente di accenderti rapidamente e tornare subito alla tua musica.

Le Samsung Galaxy Buds Live sono fatte per darti la massima comodità. Basta toccare per mettere in pausa, riprodurre o saltare. Puoi persino accoppiarli al tuo Galaxy Watch3 e controllare le tue playlist direttamente dal tuo polso. Ma non finisce qui perché sono dotate di 3 microfoni che ti garantiscono chiamate a dir poco cristalline. Due microfoni esterni bloccano il rumore esterno, quindi l’unico suono che l’altro microfono raccoglierà sarà la tua voce.

Vuoi risparmiare 103 euro e avere delle cuffie wireless stratosferiche? Allora metti subito nel tuo carrello Amazon le Samsung Galaxy Buds Live.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.