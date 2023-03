FOLLIA APPLE: crolla il prezzo dell’iPhone 12 azzurro!

Corri su Amazon per scoprire il nuovo sconto dedicato all'iPhone 12 azzurro, da 128 GB!

Sono certa che un’offerta del genere non vorrai perderla! Di cosa sto parlando? Dell’iPhone 12 azzurro, 128GB, ovviamente! Lo trovi solo su Amazon, a questo prezzo, ovvero scontato del 16%. Non perdere questa occasione, perché i pezzi rimasti sono davvero pochi.

Le novità, però, non sono finite, perché potrai acquistare l’iPhone e riceverlo subito, pagandolo però in comode rate mensili. Soli 749,00€, per un prodotto così di qualità, ripartiti mensilmente.

Le tue foto perfette anche di notte, grazie all’iPhone 12 azzurro ora in promo

Apple si sa, è uno dei leader più grandi nel settore dell’elettronica e del digitale, e l’iPhone 12 è uno dei più venduti. Questo è talmente efficiente, da essere stato scelto dai clienti Amazon come il migliore.

Il colore azzurro lo rende delicato ed elegante, come se desse un senso di pace e di quiete. Al suo interno, invece, è un vulcano in esplosione, veloce più che mai, grazie al chip A14 Bionic.

Grazie alla modalità notte, le tue foto e i tuoi video non perderanno di qualità, neanche quando la luminosità tende a scarseggiare. Potrai creare contenuti da vero professionista, con un solo click.

Inoltre, grazie al 5G, la tua attività online non sarà mai stata più veloce di così: streaming di migliore qualità, download fulminei. Come iPhone non c’è nessuno, provalo sulla tua pelle, e capirai che è davvero così. Il tutto diventerà ancora più divertente e pratico, se abbinerai gli ultimi accessori usciti sul mercato. Squadra che vince, non si cambia, ed Apple ha una squadra fortissima.

La promozione Amazon è davvero da prendere al volo, perché uno sconto così, su un prodotto nuovo, non si è mai visto. Acquista l’iPhone 12 azzurro, da 128 GB, e non te ne pentirai. La memoria è talmente grande da permetterti di conservare tutti i tuoi ricordi e i dati più importanti. Fai in fretta, perché l’offerta potrebbe terminare a breve!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.