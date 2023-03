FOLLIA AMAZON: Oltre 100€ IN MENO per Tablet 2 in 1 CON TASTIERA INCLUSA!

L’occasione che stavi aspettando è già qui: Ubook Tablet 2 in 1 che si trasforma in un comodissimo mini pc grazie alla tastiera inclusa può essere tuo oggi con oltre 100€ di sconto grazie al 26% in meno già applicato da Amazon. Corri a scoprire le sue caratteristiche, te ne innamorerai!

Tablet o notebook piccolo? E se poi voglio utilizzare il tablet solo per guardare in film in aereo? Però se poi ho bisogno di scrivere di corsa un documento, come fare senza tastiera? Risolviamo tutti i tuoi problemi oggi con questo Tablet Pc 2 in 1 Ubook di Chuwi, con Windows 10 sopra e tantissime funzionalità tutte da scoprire. Scommetto che te ne innamorerai!

Il CHUWI UBook X Tablet pc è un dispositivo 2 in 1 di alta qualità dotato di una serie di caratteristiche potenti e utili. Con un display da 12 pollici e una risoluzione di 2160 * 1440 IPS, il tablet offre un’esperienza di visualizzazione nitida e dettagliata, perfetta per lavorare, guardare film o navigare in internet.

Il CHUWI UBook X è alimentato da un processore Intel Gemini-Lake N4120, che funziona a una velocità di 2,4 GHz e offre un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. Inoltre, il dispositivo è dotato di 8GB di RAM e un SSD da 256GB, il che significa che è possibile archiviare tutti i file, documenti e applicazioni di cui hai bisogno senza preoccuparti di esaurire lo spazio di archiviazione. La tastiera inclusa nel pacchetto aumenta l’utilità del dispositivo, rendendolo un’ottima scelta per coloro che hanno bisogno di un dispositivo portatile per lavorare in movimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.