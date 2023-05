FOLLIA AMAZON: le Cuffie OPPO Enco Buds2 a MENO DI 20 EURO

Ancora per pochissimo è possibile acquistare i dispositivi audio super potenti con uno sconto pazzesco del 60%.

Se cerchi un’alternativa economica ma di qualità alle costose cuffie wireless, sei nel posto giusto! Oggi su Amazon le cuffie OPPO Enco Buds2 sono in sconto del 60% a soli 19,99€!

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 30 euro sul prezzo di listino dei dispositivi di ultima generazione. La spedizione è gratuita e potrai averli direttamente a casa tua attivando gratuitamente un abbonamento Amazon Prime. Affrettati, l’offerta è limitata e i pezzi stanno andando a ruba!

OPPO Enco Buds2: ore e ore di musica no-stop al massimo comfort

Le OPPO Enco Buds2 sono cuffie True Wireless Stereo (TWS) che offrono un’esperienza audio di alta qualità a un prezzo davvero imbattibile.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2, queste cuffie assicurano una connessione stabile e veloce con i tuoi dispositivi, mentre l’autonomia di 24 ore ti permette di goderti la tua musica senza interruzioni.

Il design ergonomico e leggero delle Enco Buds2 le rende ideali per un utilizzo prolungato e confortevole, mentre i gommini in silicone di tre diverse misure (inclusi nella confezione) garantiscono un’ottima vestibilità per orecchie di qualsiasi forma. Inoltre, il grado di protezione IP54 le rende resistenti a polvere e spruzzi d’acqua, permettendoti di utilizzarle senza preoccupazioni durante gli allenamenti o sotto la pioggia.

Le Enco Buds2 sono dotate di un sistema di cancellazione del rumore intelligente, che riduce il rumore di fondo e migliora la qualità delle chiamate. Grazie ai driver da 8 mm e al codec audio AAC, queste cuffie offrono un suono potente e chiaro con bassi profondi e dettagli cristallini.

La funzione di controllo touch intuitivo ti permette di gestire facilmente la riproduzione, le chiamate e l’attivazione dell’assistente vocale direttamente dalle cuffie, senza dover toccare il tuo smartphone. Inoltre, le Enco Buds2 sono compatibili con l’app OPPO HeyMelody, che ti consente di personalizzare le impostazioni delle cuffie e di controllare il livello di batteria rimanente.

Ad oggi le cuffie OPPO Enco Buds2 sono disponibili su Amazon a soli 19,99€ con il 60% di sconto su Amazon! Un dispositivo audio di qualità ad un prezzo così accessibile non si era mai visto, corri a fare il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.