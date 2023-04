FOLLIA AMAZON: iPhone X ricondizionato come NUOVO in SUPER OFFERTA

Se avete bisogno di sostituire il vostro smartphone, abbiamo quello che fa per voi ad un prezzo davvero stracciato! Parliamo dell’iPhone X ricondizionato ma come nuovo, oggi disponibile su Amazon a soli 271€ con il 18% di sconto!

Il modello è completamente funzionante e in condizioni eccellenti, oltre ad essere coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo limitato quindi approfittatene il prima possibile!

iPhone X ricondizionato come nuovo: tutte le caratteristiche tecniche

L’iPhone X ricondizionato in offerta su Amazon è dotato di un processore A11 Bionic con architettura a 64 bit, che garantisce un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva.

Ha una memoria interna da 64 GB, che ti permette di archiviare tutti i tuoi file, foto e video. L’iPhone X ha una fotocamera posteriore da 12 MP e una fotocamera anteriore da 7 MP, ideale per scattare foto e fare videochiamate con amici e familiari. Il dispositivo ha anche una batteria che garantisce un’autonomia fino a 21 ore con un utilizzo moderato.

L’iPhone X ricondizionato in offerta su Amazon ha un design elegante e moderno, con uno schermo Super Retina OLED da 5,8 pollici e una risoluzione di 2436 x 1125 pixel. Dispone di una connessione Wi-Fi stabile e veloce, perfetta per navigare su Internet e scaricare applicazioni. Il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera posteriore, che ti permette di scattare foto in modalità ritratto con effetto bokeh.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.