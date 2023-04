FOLLIA AMAZON: iPhone 14 Pro a un PREZZO CONVENIENTE!

Il nuovissimo iPhone 14 Pro ti aspetta su Amazon, con uno sconto da urlo: prendilo al volo, e non farti sfuggire questa occasione!

Vuoi cambiare smartphone ma stai aspettando un’offerta conveniente? Sei nel posto giusto, perché sono qui per proportene una davvero giotta. Risparmia il 12% sull’iPhone 14 Pro, solo su Amazon. Affrettati però, i pezzi disponibili sono davvero pochi.

Amazon ti sorprende sempre di più, e oggi ti dà la possibilità di acquistare l’iPhone 14 Pro oro a soli 1179,90€. Se vuoi, il sito ti permette anche di pagare l’importo diviso in comode rate mensili.

Vivi un’esperienza di intrattenimento amplificata, con l’iPhone 14 Pro, ora scontato su Amazon

Uno degli smartphone più acquistati degli ultimi tempi, che regala funzioni e risultati professionali. Il risparmio è davvero evidente, e un minimo storico del genere non si è mai visto prima. Fossi in te, ne approfitterei subito.

Una batteria che dura tutto il giorno, un chip veloce e potente che rende il telefono una vera macchina da guerra. Prima ancora dell’intrattenimento, iPhone 14 Pro pensa alla tua sicurezza, perché è dotato di rilevamento incidenti, e invia SOS di emergenza, anche qualora tu fossi impossibilitato a farlo. Sia lo schermo che la parte posteriore del telefono sono ultra resistenti, a cadute, all’acqua, e alla polvere.

La fotocamera da 48MP offre scatti professionali, che ti garantiscono un’attenzione curata ai dettagli e alle prospettive. Anche i video sono registrati in modo ottimale, grazie alla funzione che è in grado di fare avere scene nitide e ferme. Il colore oro di questo iPhone 14 Pro rende ancora più unico il tuo smartphone. Inoltre, grazie alla memoria da 128 GB, potrai conservare tutti i tuoi contenuti multimediali, e i tuoi file, perché avrai abbastanza spazio per tutto.

Non perdere altro tempo, e acquista il tuo iPhone 14 Pro oro da 128 GB. Un prezzo conveniente, per un prodotto che sta andando a ruba. Non ti resta che correre sul sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.