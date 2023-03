FOLLIA AMAZON: COUPON DA 100€ sul robot Neabot Q11

Spazza, aspira, e lava, in un colpo solo, grazie a Neabot Q11, il robot in super promo su Amazon

Amazon ha lanciato, ai suoi clienti, una vera e propria follia: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Neabot Q11 a soli 299,99€, grazie al coupon da 100€, da spuntare prima dell’acquisto. Ci stai ancora pensando? I pezzi disponibili sono davvero pochi, e tu potresti essere uno dei fortunati che lo acquisterà ad un prezzo così conveniente!

Il nuovo Neabot Q11 è dotato di un serbatoio d’acqua separato da 300 ml e di un contenitore per la polvere da 250 ml. Può spazzare, aspirare e lavare allo stesso tempo per rimuovere lo sporco ostinato. Visto le alte prestazioni di questo prodotto, lo sconto offerto da Amazon è da prendere al volo. Paga l’importo a rate, e ricevi subito l’articolo, per metterlo alla prova.

Neabot Q11 3 in 1, l’alleato per un pulito profondo

Neabot Q11 può depositare, in autonomia, lo sporco raccolto dal contenitore di raccolta della polvere direttamente nel sacchetto usa e getta da 2,5 litri. Questo è un grande aiuto, perché non dovrai essere più tu a svuotare il sacchetto, ma il tuo avverrà automaticamente.

Questo magnifico robot ti aiuta a rimuovere anche lo sporco più ostinato, e a mantenere la casa pulita più a lungo. Fare le pulizie, non sarà più un trauma, perché penserà a tutto lui. Potrai impostare, attraverso il tuo smartphone, il programma di pulizia, e gestire il suo percorso, anche quando non sei in casa.

I quattro sensori DTOF avanzati rilevano anche gli ostacoli più piccoli, in modo tale da garantire un tragitto più preciso e rapido. Ogni centimetro della tua casa verrà raggiunto da Neabot Q11, garantendoti una pulizia a tuttotondo.

Se sei stanco di dover passare del tempo con l’aspirapolvere in mano, con i cavi che ostacolano il tuo cammino, e di non riuscire a raggiungere gli angoli più difficili, passa a Neabot Q11, il robot 3 in 1, che ti assicura una prestazione da vero professionista. Con uno sconto come di Amazon, poi, non c’è nulla che ti può fermare. Corri sul sito, prima che il coupon non sia più valido!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.