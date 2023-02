Follia Amazon: articolo tech per iPad in super sconto

Cambia il tuo modo di utilizzare l'iPad, grazie alla penna compatibile Metapen, precisa e super smart, ora in offerta su Amazon

Cambia il tuo modo di utilizzare l’iPad, grazie a Metapen e alla penna compatibile con il tuo dispositivo, precisa e di ultima generazione. E’ un prodotto scelto dai clienti Amazon per la sua qualità ed efficienza, e il sito ha pensato bene di creare uno sconto da urlo. La penna potrà essere tua a soli 19,99€. Con un risparmio del ben 43%, potrai ricevere questo articolo direttamente a casa tua.

Questa penna per iPad può essere caricata completamente in soli 30 minuti con USB-C, e la sua autonomia raggiunge le 10 ore. L’indicatore LED mostra colori diversi in base alla potenza, ricordandoti di caricare in tempo. In questo modo, non rimarrai mai senza la tua penna Metapen, perché ci penserà essa stessa ad avvisarti quando è ora di carica.

Penna Metapen per iPad, precisa e intelligente

Con questa penna, le attività di scrittura e disegno diverranno le tue preferite. Potrai tracciare linee marcate e continue, e tutto sarà più preciso. Potrai lavorare anche sulle ombre del tuo disegno, con le diverse inclinazioni della punta della penna. Non c’è bisogno di connettersi a bluetooth o app, per utilizzarla. Ti basterà toccare due volte la testa della penna per accenderla o spegnerla.

Inoltre, è provvista anche di risparmio energetico, perché dopo 5 minuti di inattività, si spegne automaticamente. Sostituire la punta è semplicissimo: come per la matita originale, è sufficiente svitare la punta vecchia e avvitare quella nuova. Il chip intelligente aggiornato offre alla penna una precisione pixel-perfetta, un’elevata sensibilità.

Se passi molto tempo con il tuo iPad, e disegnare o scrivere fa parte del tuo lavoro o delle tue passioni, non puoi non acquistare questa penna Metapen. E, soprattutto, non puoi non farlo ora che Amazon ti offre il prodotto a quasi la metà del prezzo di partenza. E’ un affare da prendere al volo. Noterai subito la differenza con le normali penne, e non potrai più farne a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.