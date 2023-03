FOLLIA AMAZON: 140€ DI RISPARMIO su OnePlus Nord 2

Su Amazon, il risparmio è garantito: acquista ora OnePlus Nord 2 a soli 359,00€, con uno sconto del 28%!

Non potrai mai credere allo sconto che Amazon ha applicato sullo smartphone OnePlus Nord 2: il 28% in meno, ovvero un risparmio pari a 140€! Non vuoi perdere questa occasione? Fai in fretta, allora, perché l’offerta sta per scadere.

Lo sconto non ti basta? Amazon ha pensato proprio a tutto, perché ti dà anche la possibilità di pagare in comode rate mensili l’importo. Non hai più scuse, fai subito il tuo ordine.

OnePlus Nord 2, lo smartphone super, ad un prezzo wow!

Sei stanco di foto e video dalla scarsa qualità? Con OnePlus Nord 2, non avrai più questi problemi. I tuoi contenuti multimediali sembreranno scattati da veri e propri strumenti professionali. In realtà, questo smartphone ha una fotocamera posteriore tripla, dotata anche di ultra grandangolo e Stabilizzazione Ottica delle Immagini (OIS). Ogni dettaglio sarà immortalato alla perfezione, grazie ai suoi 50MP.

Per non parlare poi della potenza di questo smartphone. Un chip nuovo, veloce, che garantisce ottime prestazioni, accompagnato da una connessione in 5G, che rende ogni download veloce come un fulmine. Anche la batteria è una vera e propria bomba, perché avrai la carica di un giorno in soli 15 minuti. Il sistema operativo OxygenOS 11.3 rende l’utilizzo di OnePlus Nord 2 veloce, fluido, e con una migliore personalizzazione.

Un prezzo così piccolo, per uno smartphone che racchiude tante funzioni. La memoria da 256GB ti consente di salvare e conservare ogni contenuto e file. Non dovrai rinunciare a nulla, e potrai rendere il tuo archivio un vero luogo in cui sfogliare anche i ricordi più vecchi. Il colore grigio lo rende un telefono adatto a tutti, sia uomini che donne, e gli dà un tocco di eleganza.

Non perdere questa fantastica offerta che ti farà risparmiare 140€. OnePlus Nord 2 ti aspetta su Amazon a soli 359,00€. Prendi al volo l’occasione, e ricevi il prodotto direttamente a casa tua.

