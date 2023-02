FOLLIA: 400 euro IN MENO sul portatile MSI Katana

Acquista ora su Amazon il portatile MSI Katana GF66 e risparmi ben 400 euro.

Abbiamo scovato per te un’offerta davvero pazzesca. Se acquisti ora su Amazon il portatile MSI Katana GF66 risparmi ben 400 euro da prezzo iniziale. Non puoi proprio fartelo sfuggire.

Sconto davvero folle per un notebook da gaming da 15,6 pollici del valore di 1500 euro.

Portatile MSI Katana GF66, ecco cosa devi sapere di lui

Innanzitutto devi sapere che la serie Katana è stata progettata per essere assolutamente potente e robusta e ovviamente ottimizzata per scatenare le migliori prestazioni durante il gioco. Katana GF66 offre prestazioni ottimali per farti brillare sul campo di battaglia.

Le GPU GeForce RTX serie 30 offrono le massime prestazioni per giocatori e creatori. Sono alimentati da Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, con nuovi RT Core, Tensor Core. Katana GF66 è poi dotato dell’ultimo processore Intel Core di dodicesima generazione per prestazioni ed efficienza, fornendo una spinta senza precedenti nei lavori multitasking e nei giochi pesanti. Il display gaming è veloce ti offre le immagini più vivaci così da non perdere mai un colpo.

Il raffreddamento del portatile MSI Katana GF66 è rivoluzionario e di ultima generazione. Soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU con un massimo di 6 heatpipe per garantire le massime prestazioni in condizioni di gioco estreme. Inoltre l’esclusivo MSI Center ti aiuta a controllare e personalizzare il tuo laptop MSI come preferisci.

Uno sconto così non tornerà facilmente, per questo motivo devi approfittarne adesso. Acquista ora su Amazon il portatile MSI Katana GF66 e risparmi ben 400 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.