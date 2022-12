Fitbit Aria Air, la bilancia intelligente

La bilancia intelligente Fitbit Aria Air monutora il tuo peso e non solo. Perfetta per chi vuole tornare in forma o mantere la linea

Salire sulla bilancia, dopo le feste, è sempre un trauma, ma con la bilancia Smart Fitbit Aria Air, sarà più divertente. Puoi trovarla ora in offerta, su Amazon, a soli 44,95€. Acquista la bilancia Fitbit Aria Air Ottieni un quadro più completo del tuo stato di forma con la bilancia Fitbit Aria Air. Questa bilancia intelligente, di facile utilizzo, visualizza il tuo peso e lo sincronizza sull’app Fitbit, dove puoi vedere il tuo IMC, tracciare le tue tendenze nel tempo e scoprire che impatto hanno l’attività fisica e la nutrizione sui tuoi obiettivi. Monitora i tuoi progressi con la bilancia Fitbit Aria Air Con la bilancia Fitbit non vedrai solo il tuo peso, come le classiche bilance in circolazione, ma potrai prendere nota di altri valori fondamentali per la tua forma e salute fisica. Sincronizza le statistiche sul tuo pannello Fitbit, grazie alla tecnologia Bluetooth wireless. Visualizza i progressi sull’app Fitbit con grafici chiari e di facile lettura. La bilancia consente anche di controllare le proprie statistiche, a più utenti, quando collegano il proprio telefono. Grazie alla configurazione via Bluetooth, sarà semplice e veloce collegare il dispositivo al tuo smartphone. Inoltre, sincronizza Aria Air con il tuo tracker o smartwatch Fitbit tramite l’app Fitbit, e scopri in che modo attività fisica e abitudini alimentari influenzano i tuoi obiettivi. Cerca di avere un quadro più dettagliato e completo del tuo benessere, e tieni sotto controllo i dati e i valori che influenzano lo stile della tu avita. L’app ti aiuta a raccogliere i tuoi dati, avendo un resoconto preciso dei tuoi progressi, sempre a portata di mano. Il design elegante rende il dispositivo bello da vedere, oltre che funzionale e pratico. Acquista la bilancia Fitbit Aria Air Acquista ora la bilancia Fitbit Aria Air, e ritorna in forma, dopo le feste, in modo intelligente.Risparmia con Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.