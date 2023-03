Fino a 50 ORE di musica no-stop: SCONTO PAZZO DEL 40% sulle cuffie dei tuoi sogni

Cogli al volo l'offertona di Amazon, questi auricolari wireless stanno andando letteralmente a ruba!

Goditi un audio di qualità superiore per ore e ore e ore con questi auricolari bomba di cui non potrai più fare a meno! Parliamo delle Cuffie wireless marcate Jabra, oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto impressionante del 40%.

Potrete pagare le cuffie migliori della loro categoria a soli 59 euro, risparmiando ben 40 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Per avere l’articolo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. L’offerta è pazzesca ma ha tempo limitato quindi corri su Amazon subito e fai il tuo ordine!

Qualità audio al top con le Cuffie wireless Jabra

Le Cuffie wireless marcate Jabra possono essere definiti come gli auricolari migliori nella loro categoria grazie a funzionalità e caratteristiche eccellenti.

Sono dotate di altoparlanti avanzati da 40 mm, quindi eccezionalmente grandi così da offrire una chiarezza musicale e sonora superiore e di altissima qualità. La batteria è a lunga durata: assicurano fino a 50 ore di autonomia con una singola carica quindi potrete divertirvi e ascoltare musica per tutto il tempo che volete senza alcuna preoccupazione.

La modalità di utilizzo è semplicissima: l’abbinamento con lo smartphone o altri dispositivi elettronici è rapido e rimane stabile fino a dieci metri di distanza. Anche indossarle è un piacere grazie ad un design compatto, pieghevole e leggero. In più gli auricolari sono progettati in memory foam quindi risultano morbidissimi e garantiscono comfort e vestibilità eccezionali.

Oggi le Cuffie wireless marcate Jabra sono in offerta speciale su Amazon con uno sconto impressionante del 40%. Questo vuol dire che potrete pagarle a soli 59 euro, risparmiando ben 40 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.