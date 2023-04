Fino a 30 ORE di musica no-stop con gli Auricolari wireless OPPO: oggi ad un PREZZO MINI

Grazie a specifiche tecniche di alto livello, queste cuffiette wireless offrono un'esperienza audio senza precedenti per ore e ore.

Finalmente potrete ascoltare per ore e ore la vostra musica preferita grazie alle fantastiche cuffie OPPO Enco Air2, solo per oggi ad un prezzo imbattibile di soli 39,99€! Grazie allo sconto del 20% rispetto al prezzo originale, questa è l’occasione perfetta per aggiudicarvi un paio di cuffie wireless di alta qualità a un costo accessibile.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso i punti di ritiro adibiti. L’occasione è davvero imbattibile ma attenzione, gli articoli stanno andando a ruba quindi non c’è tempo da perdere!

OPPO Enco Air2: audio eccezionale e autonomia elevatissima

Le OPPO Enco Air2 sono cuffie true wireless che offrono una serie di specifiche tecniche di alto livello. Innanzitutto, sono dotate di una tecnologia di cancellazione del rumore a doppio microfono, che vi permette di godere di chiamate chiare e senza distrazioni anche in ambienti rumorosi. Grazie alla certificazione IP54, sono resistenti a polvere e schizzi d’acqua, rendendole ideali per l’utilizzo quotidiano e per gli sport all’aperto.

Le Enco Air2 vantano una durata della batteria di ben 30 ore, che vi consentirà di ascoltare la vostra musica preferita per lunghi periodi senza dover ricaricare costantemente il dispositivo. Inoltre, supportano la ricarica rapida, permettendovi di ottenere fino a 8 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica.

La qualità audio delle OPPO Enco Air2 è eccellente, grazie ai driver dinamici da 10mm e al supporto del codec audio AAC, che garantiscono un suono ricco e dettagliato. La connettività Bluetooth 5.2 assicura un’esperienza senza interruzioni e una sincronizzazione perfetta tra audio e video. Inoltre, le Enco Air2 sono compatibili con l’assistente vocale di OPPO, facilitando l’interazione e il controllo delle funzionalità attraverso comandi vocali.

Ad oggi le OPPO Enco Air2 sono disponibili su Amazon a soli 39,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo originale! Queste cuffie wireless di alta qualità sono perfette per l’ascolto di musica, le chiamate e l’utilizzo quotidiano, offrendo un’esperienza audio superiore e una comodità ineguagliabile. Acquistatele ora per vivere un’esperienza audio senza precedenti!

