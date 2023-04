Fino a 22 ORE di musica no-stop con gli Auricolari HUAWEI in SUPER OFFERTA

È un'occasione da non perdere per aggiudicarvi un prodotto di eccellenza a un prezzo davvero imbattibile.

Se siete alla ricerca di cuffie wireless di alta qualità a un prezzo accessibile, abbiamo quello che fa per voi! Amazon propone gli HUAWEI FreeBuds 5i a soli 77€, con un fantastico sconto del 8% sul prezzo originale.

HUAWEI FreeBuds 5i: autonomia elevatissima e super comfort

Gli HUAWEI FreeBuds 5i offrono un’esperienza audio di altissima qualità grazie alla tecnologia Active Noise Cancellation (ANC) che riduce il rumore esterno, permettendovi di godervi la vostra musica preferita senza distrazioni.

Il design ergonomico e il peso ridotto assicurano un comfort ottimale anche durante sessioni di ascolto prolungate. Le cuffie sono dotate di driver dinamici da 10 mm che offrono una qualità del suono eccellente, con bassi profondi e alti chiari e dettagliati.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.2, gli HUAWEI FreeBuds 5i si collegano rapidamente e in modo stabile ai vostri dispositivi, garantendo una trasmissione del suono senza interruzioni. La batteria integrata assicura fino a 5,5 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 22 ore con l’astuccio di ricarica incluso. Inoltre, l’astuccio supporta la ricarica rapida USB-C, consentendo di ottenere fino a 2,5 ore di riproduzione con soli 15 minuti di carica.

Tra le altre caratteristiche degne di nota, gli HUAWEI FreeBuds 5i dispongono di un sistema di doppio microfono per chiamate cristalline e senza rumori di fondo, e di un sensore di rilevamento intelligente che mette in pausa automaticamente la riproduzione quando le cuffie vengono rimosse dalle orecchie.

Ad oggi gli HUAWEI FreeBuds 5i sono disponibili su Amazon a soli 77€ con l’8% di sconto su Amazon. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’occasione è davvero imbattibile, coglietela al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.