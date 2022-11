Filtro da rubinetto BRITA al 49% di sconto su Amazon

Basta pesanti fardelli di acqua e tanta plastica prodotta, acquista il filtro da rubinetto BRITA al 49% di sconto su Amazon

Ti sei mai chiesto quante bottiglie di acqua consuma una famiglia media italiana? Noi sì, ben 4 bottiglie di acqua che diventano 28 in una settimana e ben 120 in un mese. Una produzione di plastica inammissibile oggi che si sta cercando in tutti i modi di contrastare la crisi climatica. Se vuoi fare la tua parte in questa battaglia smetti di acquistare fardelli di acqua e acquista i filtri da rubinetto BRITA.

Oggi puoi averli anche ad un costo molto basso. Grazie allo sconto, presente su Amazon, del 49%, dal prezzo iniziale di 69,99 euro un filtro da rubinetto ti costerà solo 35,80 euro. Questo significa che risparmierai ben 34, 19. In pratica puoi acquistare 2 filtri al prezzo di 1 solo.

Filtro da rubinetto BRITA: una importante scelta ecologica

Il filtro da rubinetto BRITA elimina il 99,99% dei batteri presenti nell’acqua. Riduce poi componenti quali cloro, metalli e microplastiche. Tutto questo senza alterare il sapore dell’acqua filtrata. Inoltre consente una comoda erogazione dell’acqua in 3 diverse modalità: acqua filtrata, acqua non filtrata a getto continuo e con funzione doccino.

Ogni filtro ha una durata fino a 600 litri di acqua filtrata e su di esso è presente un comodo display LCD che mostra i litri residui. In questo modo saprai sempre quanta acqua hai già filtrato e quando devi procurarti il nuovo filtro.

La sua installazione è facile e non prevede l’uso di attrezzi. Sarà sufficiente rimuovere l’aeratore dal rubinetto e controllare il diametro della filettatura, in caso di filettatura esterna, il diametro deve essere 22 mm, mentre per una filettatura interna, il diametro deve essere 23 mm o 24 mm. La confezione include 5 adattatori per l’applicazione più corretta al vostro rubinetto. In pratica il filtro da rubinetto BRITA è compatibile con tutti i rubinetti standard.

Approfitta dell’imperdibile scontistica del 49% solo su Amazon e fai scorta di filtri da rubinetto BRITA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.