FILM e SERATE in FAMIGLIA: PROIETTA come al CINEMA

Il mini proiettore che ti permette di trasformare casa tua in un cinema e ti fa trasmettere serie tv e film.

Fuori c’è troppo freddo? Vuoi trascorrere delle serene serate tra film, serie tv, come se fossi al cinema ma a casa tua? Si, è lo scenario ideale, niente stress, la tua birra e un buon film come se fossi dinanzi al grande schermo. Come puoi fare? Acquista subito il Mini Proiettore Full HD che Supporta 1080 pixel e uno Schermo da 150 pollici. Lo SCONTO è davvero importante grazie al COUPON di 59 euro che puoi applicare quando aggiungi al carrello il prodotto.

Puoi acquistare questo magnifico strumento elettronico per la tua casa a solo 90 euro, avendo un risparmio totale di ben 59 euro.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Puoi usufruire dell’ausilio di Cofidis e acquistare il proiettore in comode rate mensili a tasso zero.

Ecco come trasformare casa tua in un Cinema

Questo prodotto ha un’alta e ottima frequenza di aggiornamento e quindi regala immagini nitide e di qualità, affinché tu possa vedere e apprezzare il tuo film, la tua gara di Champions, la tue serie Netflix o il tua match di Tennis.

Il mini proiettore ha un adattatore WiFi 5G gratuito e supporta la connessione WiFi a 5GHz / 2,4GHz ed è compatibile con i sistemi iOS e Android. Questo proiettore trasmette anche in proiezione verticale e funziona perfettamente con Nintendo Switch e proietta un’app video mobile di breve durata, come TikTok, a schermo intero.

Desideri avere un’atmosfera da Cinema a casa tua? Vuoi vivere serate di relax e film durante queste feste? Acquista subito il Mini Proiettore adesso in OFFERTA su Amazon. Affrettati non perdere altro tempo.

