Festa di Capodanno TOP con il Set di decorazioni da 42 pezzi in OFFERTA!

Il kit comprende palloncini, spirali sospese, oggetti di scena e tanto altro ancora!

Pronti per festeggiare alla grande l’arrivo del nuovo anno? State organizzando un cenone a casa con amici e parenti? Per rendere l’ambiente più speciale che mai non perdetevi il Set di Decorazioni per Capodanno 2023 marcato iZoeL! Ad oggi è in offerta speciale su Amazon con il 6% di sconto, quindi a poco più di 14 euro.

La spedizione è gratuita e può essere effettuata presso uno dei punti di ritiro adibiti. La consegna è garantita entro la fine dell’anno, ma se volete velocizzare i tempi basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Casa in festa con il Set di Decorazioni per Capodanno 2023 marcato iZoeL

Questo Set decorativo per Capodanno 2023 marcato iZoeL è ideale per creare un’atmosfera scintillante e allegra per le vostre feste di fine anno.

Il set comprende 42 pezzi in totale incluso un palloncino digitale 2023 enorme, un banner di felice anno nuovo, una tenda con nappe dorate, 11 spirali sospese, 16 puntelli per cabine fotografiche e foto, 12 palloncini in lattice di Capodanno. I palloncini e i coriandoli con motivo Happy New Year sono realizzati in gomma naturale di alta qualità al 100% non tossica.

Il pallone digitale 2023 fornisce il gonfiaggio dalla cannuccia quindi non è necessaria alcuna pompa. I 16 oggetti di scena comprendono occhiali, cappelli, barbe e altri motivi divertenti per scattare foto indimenticabili. Le spirali sospese, invece, sono perfette per essere appese a soffitti, porte, balconi, finestre, camini, rami di alberi e altro ancora. Abbinando questi elementi alle tende scintillanti, è possibile creare in poche mosse un set perfetto per stupire amici e parenti.

Ad oggi il Set di Decorazioni per Capodanno 2023 marcato iZoeL è in offerta speciale su Amazon con il 6% di sconto, quindi a poco più di 14 euro. La spedizione è gratuita e garantita entro fine anno, affrettatevi se volete organizzare una festa con i fiocchi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.