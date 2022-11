Ferro da stiro verticale al 60% di sconto OCCASIONE UNICA

57% di sconto e un prezzo davvero piccolo per questo ferro da stiro verticale della Rowenta, perfetto per chi non ama stirare ma adora avere capi sempre in ordine e pronti all’uso.

Diciamoci la verità: a chi piace davvero stirare? Sicuramente è una percentuale più bassa rispetto a chi, invece, ne farebbe a meno. Talvolta però un capo ben stirato è necessario: che sia per lavoro in occasione di una riunione o per un evento importante e una cerimonia, stirare alcuni capi è imprescindibile. Il ferro da stiro verticale nasce per rispondere alle esigenze di chi ha poco tempo, ma deve trovare una soluzione per avere capi senza grinze e senza pieghe. Il risultato è praticamente perfetto, grazie alla potenza del vapore.

Rowenta DR9100 è un ferro da stiro verticale a vapore con potere sanificante, potente e versatile, che arriva con il suo supporto verticale e 3 accessori inclusi. Ha 2 impostazioni di vapore e una potenza di 1600 W per una capienza di serbatoio di circa 200ml.

Classe di efficienza energetica A+

Le potenti emissioni di calore continuo a 30g/min eliminano ogni traccia di grinze anche dai tessuti più ostici e stropicciati, e il supporto verticale permette una presa confortevole per maneggiarlo al meglio. Il vapore elimina fino al 99,99% dei batteri e germi depositati sul capo, rinfrescandolo e rimuovendone anche gli odori. Il tempo di riscaldamento è minimo: bastano infatti solo 40 secondi per cominciare ad utilizzare questo ferro da stiro verticale.

Design elegante e colore nero profondo, non perdere l’occasione di acquistare il ferro da stiro verticale della Rowenta a sole 59,99€ contro le canoniche 139,99€ grazie al 57% di sconto presente su Amazon e già applicato sul prodotto.

