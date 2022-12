Ferro da stiro verticale Rowenta, pratico e facile da usare ovunque

Non aspettare oltre acquista ora su Amazon il ferro da stiro verticale Rowenta approfittando dello sconto del 27%.

Chi odio stirare? Tutti. Si tratta probabilmente della mansione domestica che praticamente tutti eviterebbero volentieri. Purtroppo almeno per determinati capi e tessuti non si transige, ma se ti dicessi che c’è un modo di farlo che renderà lo stiraggio meno palloso? Con il ferro da stiro verticale Rowenta sarà molto più pratico e semplice stirare poiché lo farai senza usare il classico asse da stiro. In più acquistandolo ora su Amazon può essere tuo con lo sconto del 27%.

Dal prezzo iniziale di 94,99 euro lo pagherai praticamente 68,99 euro.

Con il ferro da stiro verticale Rowenta stirerai più volentieri

Con il ferro da stiro verticale Rowenta Access Steam Force puoi stirare, rinfrescare e igienizzare i tuoi capi e tutti i tessuti di casa. Questo garantisce risultati impeccabili in un attimo, senza bisogno di utilizzare l’asse da stiro.

Grazie al potente colpo di vapore di 90 grammi al minuto, paragonabile a quello di un classico ferro da stiro, ed alla piastra riscaldata, Access Steam Force garantisce risultati perfetti su qualsiasi tipo di tessuto, dal più delicato a quello più spesso e grezzo. Il riscaldamento rapido, di soli 25 secondi, poi permette a questo ferro da stiro di essere immediatamente pronto all’uso.

Il vapore ad alta pressione del ferro da stiro Rowenta uccide il 99,99% di germi e batteri, non solo contribuisce anche ad eliminare gli odori, sanificando e rinfrescando capi e tessuti.

Il ferro da stiro verticale Rowenta è dotato poi di funzioni intelligenti come lo spegnimento automatico e le due modalità automatiche per la regolazione del vapore tramite comandi intuitivi. Il serbatoio dell’acqua removibile da 190 millilitri garantisce un’autonomia di 10 minuti e il cavo di alimentazione da 2,6 metri offre manualità per una stiratura semplice. Queste caratteristiche lo rendono anche l’accessorio perfetto da portare con sé quando si è in viaggio.

Inclusi nella confezione arriveranno a casa tua anche un accessorio per coprire la piastra riscaldata nel caso di utilizzo su tessuti delicati e un panno in microfibra ideale per rinfrescare e rimuovere la polvere anche dai tessuti di casa, come cuscini, tende e divani.

Non aspettare oltre acquista ora su Amazon il ferro da stiro verticale Rowenta approfittando dello sconto del 27%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.