SUPER RISPARMIO del 46% per il ferro da stiro Polti Vaporella

Risparmia il 46% dal prezzo iniziale con quest’offerta Amazon sul ferro da stiro Polti Vaporella Simply, tuo a soli 79,90€ al posto di 149,90€.

Risparmia il 46% dal prezzo iniziale con quest’offerta Amazon sul ferro da stiro Polti Vaporella Simply, tuo a soli 79,90€ al posto di 149,90€.

Chi non ha mai sentito parlare della qualità dei prodotti Polti e, nello specifico, del ferro da stiro Vaporella Simply VS20.20? Oggi puoi portare a casa tua questo accessorio indispensabile ad un prezzo davvero conveniente, grazie allo sconto del 46% già applicato su Amazon. Il ferro da stiro generatore di vapore si riscalda in soli 2 minuti ed è dotato di una funzione ECO che ti consentirà di risparmiare sui consumi energetici per oltre il 25% e di risparmiare acqua fino al 27% in più.

Il ferro da stiro Polti Vaporella è caratterizzato da un serbatoio estraibile da 1,5L e dalla funzione Clac Cleaning che consente di preservare il più a lungo possibile le prestazioni di questo accessorio per stirare. Polti Vaporella Simply VS20.20 è un ferro estremamente leggero e quindi facilmente maneggevole, con una piastra in ceramica antigraffio e un’alta scorrevolezza che ti farà ottenere sempre capi perfettamente stirati e mai rovinati.

Stiratura perfetta e senza pieghe

Le pieghe saranno solo un lontano ricordo con il ferro da stiro Polti Vaporella, grazie alla presenza della tecnologia Steam Boost che induce un colpo di vapore da 210 g/min che penetra in profondità nel tessuto. Il grande e capiente serbatoio permette una stiratura continua e comoda, senza necessariamente dover interrompere per ricaricarlo nuovamente di acqua. Un vero e proprio must-have della marca Polti, apprezzatissimo da tantissimi utenti e che certamente farà felice anche te con lo sconto del 46% su Amazon.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di portare a casa il famoso ferro da stiro Polti Vaporella con il 46% di sconto attivo su Amazon, per sole 79,90€ totali e un risparmio di ben 69€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.