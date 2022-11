Ferro da stiro adatto a PREZZI FOLLI con Rowenta al BLACK FRIDAY

Il Black Friday sugli elettrodomestici Rowenta: scegli il ferro da stiro adatto a te, con tutte le funzionalità pratiche e comode.

Stirare non è di certo l’attività preferita da noi umani, ma con un ferro da stiro Rowenta, la situazione potrebbe cambiare. Con il BLACK FRIDAY Amazon, potrai scegliere il ferro da stiro Rowenta di cui hai bisogno. Scopri l’offerta adatta a te, in base al prodotto che meglio risponde alle tue esigenze.

Tra i tanti modelli di ferro da stiro Rowenta in offerta, ce ne sono tre che sono pratici e validi. Uno di questi è il Rowenta DW6030. Con uno sconto del 52%, sarà tuo a soli 57,49€. Un altro ferro da stiro che vale la pena acquistare, è il Rowenta VR7260, a meno della metà del prezzo di partenza (99,99€). Un altro valido acquisto è il Rowenta DW5225, a soli 54,99€.

Il ferro da stiro in base alle tue esigenze: Rowenta DW6030

Rowenta DW603o è un ferro da stiro a vapore, Eco Intelligence, che combina risultati di stiratura eccellenti con il risparmio energetico. E’ dotato di una punta di precisione e un’erogazione continua di vapore a 35 g/min per rimuovere ogni piega, anche nei punti più difficili. Il sistema Eco Steam consente di risparmiare fino al 30 % di energia, senza compromettere l’efficienza della stiratura; inoltre il design ecologico è costituito al 30% da materiale riciclato. La potenza da 2500 W e il potente colpo vapore da 180 g/min ti permettono di avere la meglio sulle grinze più ostinate e le sgualciture dai tessuti spessi.

Ferro da stiro Rowenta VR7260

Il Rowenta VR7260, invece, è un ferro da stiro Easy Steam, che offre prestazioni potenti (fino a 5.4 bar) ed è dotato di un generatore di vapore e un serbatoio dell’acqua extra-large che lo rendono più rapido rispetto a un tradizionale ferro a vapore. Con una continua erogazione di vapore a 100 g/min per eliminare ogni piega e un tempo di riscaldamento di soli 2 minuti, è la soluzione pensata per chi desidera velocità e praticità. La potenza da 2200 W e il colpo vapore da 220 g/min ti permettono di avere la meglio anche sulle grinze più ostinate e sui tessuti asciutti e spessi.

Ferro da stiro Rowenta DW5225

Il Rowenta DW5225 è un ferro da stiro Focus Excel, che offre risultati di stiratura rapidi ed eccellenti; è dotato di una punta in metallo ad alta precisione e un’erogazione continua di vapore a 45 g/min per rimuovere ogni piega, anche nei punti più difficili. La potenza da 2700 W e il colpo vapore da 170 g/min ti permettono di avere la meglio sulle grinze più ostinate, in particolare sui tessuti asciutti e spessi, anche con l’ausilio dello spruzzatore.

Qualunque sia la tua scelta, sarà un’ottima scelta. E, soprattutto, sarà un ottimo affare. Approfitta dell’offerta, e scegli l’elettrodomestico adatto a te.

