Fatti coccolare dal Cuscino termoforo elettrico CALDISSIMO E SUPER MORBIDO

Ha 10 livelli di regolazione della temperatura da impostare in base alle proprie esigenze

In queste fredde giornate invernali fatevi non c’è cosa più rilassante che farsi avvolgere dal caldo abbraccio di questo Cuscino termoforo elettrico targato DISUPPO. Oggi l’articolo è in super promozione su Amazon con uno sconto incredibile del 30%.

Approfittate al più presto dell’offerta che vi permette di acquistare la coperta riscaldante multiuso a soli 27,99 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cuscino termoforo elettrico DISUPPO: funzionalità e modalità d’uso

Il Cuscino termoforo elettrico targato DISUPPO ha grandi dimensioni (45×85 cm) quindi può coprire completamente la schiena, le spalle, l’addome, le gambe e le braccia.

Il cavo di alimentazione è lungo 2,7 metri per rendere utilizzabile l’articolo in ogni angolo del soggiorno e della camera da letto. Il filo di riscaldamento è saldamente incorporato nella coperta elettrica e la temperatura aumenta rapidamente entro 30 secondi distribuendo uniformemente il calore.

Il termoforo è molto adatto non solo per riscaldarsi, ma anche per rilassare tutto il corpo calmando i muscoli del collo e delle spalle, dell’addome, delle gambe e delle braccia in caso di crampi. Il design in flanella a doppio strato di alta qualità è morbido e delicato sulla pelle e, una volta scollegato il cavo di alimentazione, può essere facilmente lavato in lavatrice.

Il cuscino extra large ha 10 livelli di regolazione della temperatura da impostare e cambiare facilmente attraverso un controller digitale. La temperatura più alta è di circa 65 ° C, il valore giusto che fornisce il calore necessario nella stagione invernale. La sicurezza, ovviamente, è garantita grazie ad un timer regolabile e allo spegnimento automatico a 90 minuti.

Fatevi coccolare dal Cuscino termoforo elettrico targato DISUPPO: oggi l’articolo è in super promozione su Amazon con uno sconto incredibile del 30%. Ancora per poco l’articolo è acquistabile a soli 27 euro con spedizione gratuita.

