Fatti avvolgere da un abbraccio CALDISSIMO con il Piumino matrimoniale IN OFFERTA

Realizzato completamente in microfibra anallergica, questo modello assicura un tepore massimo nei mesi più freddi dell'anno

Con il freddo che si fa sentire, a fine giornata non vedete l’ora di infilarvi in un letto caldo e confortevole? Allora non fatevi scappare la super offerta Amazon sul Piumino matrimoniale in microfibra marcato Gabel, ad oggi disponibile con lo sconto conveniente del 23%.

Potrete acquistare il prodotto a soli 63,99 euro con spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Il materiale del modello in promozione è caldissimo quindi vi consigliamo di approfittare dell’offerta il prima possibile: affronterete senza problemi i mesi più freddi dell’anno!

Il Piumino matrimoniale in microfibra Gabel perfetto per l’inverno

Da sempre il marchio Gabel è sinonimo di garanzia grazie ai suoi prodotti realizzati in tessuti di qualità e stile Made in Italy.

Il suo piumino matrimoniale in microfibra è perfetto per affrontare i mesi più freddi dell’anno e godersi sonni tranquilli e confortevoli. Il modello in offerta ha dimensioni 250 x 205 cm quindi è adatto a grandi letti a due piazze.

Il tessuto esterno e l’imbottitura con cui è realizzato sono completamente in microfibra anallergica. In più l’assenza di sostanze nocive e il pieno rispetto dei requisiti per la salvaguardia della salute dell’uomo sono garantite dalla certificazione Oeko-tek.

Dormire con questo piumino è un vero e proprio piacere in quanto risulta super morbido, delicato sulla pelle e allo stesso tempo caldissimo. Inoltre il modello è facilmente lavabile quindi assicura una igiene massima e duratura nel tempo.

Insomma, che siate più o meno freddolosi, una volta provato questo piumino non potrete più farne a meno! Per essere pronti alle temperature in ribasso, vi consigliamo di approfittare al più presto dell’offerta Amazon. Ad oggi il Piumino matrimoniale in microfibra marcato Gabel è disponibile con lo sconto conveniente del 23% quindi a poco più di 63 euro. La spedizione è gratuita ed possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

